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ここを充電場所とする！

みたいなのがワンアクションでできます。

そんなの普通では？とか思うじゃないですか、でも実際のデスクで充電しようと思ったら、天板や側面まで電源タップを伸ばして仮固定しないとだめ。そしてそこにさらにUSBアダプタを刺さないといけないわけで、二度手間必須。コストも2つ分かかってきます。

だったらコイツのほうが絶対楽だし、コストも抑えられますよ

エレコム 充電器 クリップ型 USB PD 合計最大65W 3,590円 Amazonで見る PR PR

エレコムのクリップ型充電器。合計65Wまで出せるタイプです。

デスクもベッドサイドも充電場所になる。挟むだけ。

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何がいいかといったら、仮固定での充電場所の確保が「挟む」だけで済むところ。

デスクに穴を開けなくてもいいし、タップを這わせて両面テープで…なんてやらなくてもOK。しかもこれなら、移動するときそのまま持っていけますから、レイアウト変更も自由自在。

しかもガッチリ固定されるので、抜き差しするときにタップがズルズルと動くこともありませんし、USB充電器が抜けかかるなんてこともなさそう。

出力も、単ポートで最大67W出るのはいいですねー。だいたいのノートPCは充電できそう。…うーん、自室用の充電器これが最強じゃないか？

少なくとも電源タップ+65Wの3ポートUSB充電器を買うよりも、コストもスペースも手間も減らせると思います。エレコム賢いなぁ。

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