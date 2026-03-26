アニメ10周年プロジェクトを締めくくる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』を送り出した脚本・上江洲誠さん＆障子直登プロデューサーにインタビュー

アニメ10周年プロジェクトを締めくくる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』を送り出した脚本・上江洲誠さん＆障子直登プロデューサーにインタビュー