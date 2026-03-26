100均にすっごいもの売ってる！売り場で思わず「何だコレ！？」今話題のアレ似のキーホルダー

ダイソーのキーホルダー売り場で見つけて、「何だコレ！？」と気になって購入したケースキーホルダー。お気に入りのアイテムを可愛く持ち運べるアイテムです♡今話題のあの人形の専用ケースに似たようなアイテム。細かいラメ入りのテディベア型のケースで、推し活にも大活躍間違いなしですよ。早速チェックしてみましょう！

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商品情報

商品名：ケースキーホルダー（テディベア、クリア、黒、茶）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480993942

今話題の専用ケースみたい♡ダイソーのテディベア型ケースキーホルダー

今回ご紹介するのは、こちらの『ケースキーホルダー（テディベア、クリア、黒、茶）』という商品。

テディベア型のケースキーホルダーです。価格は220円（税込）。

ダイソーのキーホルダー売り場で見つけて、「何だコレ！？」というのが第一印象。気になって買ってみました！

今話題のラブブ専用ケースのようなアイテムです。

お気に入りのアイテムを入れて持ち運ぶことができます。

こういったケースはそれなりにお値段がするため、手持ちのぬいぐるみやフィギュアとサイズがマッチすればお買い得だと思います！

ホコリや汚れ、キズなどからグッズを守れるので、保護目的で使うのも良さそうです。

ただ、細かいラメが入っていて中身が若干見えにくいので、そのあたりは好みが分かれそうかな…という印象です。

ボールチェーン付きだからバッグに付けて可愛く持ち運べる！

筆者は好きなキャラクターのマスコットや小物をまとめて入れてみました。

テディベア型というだけで、普通のシンプルなケースに入れるより可愛いです♡マスコットがテディベアの中にいるような演出を楽しめます！

ボールチェーン付きなので、バッグに付けて持ち運んでも良し、おうちでディスプレイしても良し…あらゆる楽しみ方ができますよ。

今回は、ダイソーの『ケースキーホルダー（テディベア、クリア、黒、茶）』をご紹介しました。

可愛い形のケースキーホルダーをお探しの方におすすめです！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。