Netflix『地獄に堕ちるわよ』テレビ史に残るシーン再現？ HGが出演報告「まるであの日にタイムリープしたかのよう」
お笑い芸人のレイザーラモンHGが25日、自身のインスタグラムを更新。俳優の戸田恵梨香が占い師の細木数子さんを演じるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）に出演することを報告した。
【写真】憮然とした細木数子（戸田恵梨香）とHG…『地獄に堕ちるわよ』カット
HGと細木さんをめぐっては、2005年放送の『ズバリ言うわよ！』にて、HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木さんが「無礼な態度はやめなさい！」「アンタが私を否定している」と激怒。テレビ史に残る瞬間となった。
HGはこの日、憮然とした表情を浮かべる戸田演じる細木さんと自身の写真を添えて「わたくしHG…NETFLIX“地獄に堕ちるわよ”出演決定フォーーー！！情報解禁フォーーー！！忘れもしない21年前のあの日、たったひとつの武器だけを持って全力を尽くしました。まるであの日にタイムリープしたかのような時間でした」と記した。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里（伊藤沙莉）を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
「地獄に堕ちるわよ」と放つのは、戸田演じる細木数子。細木が占い師として日本中を席巻する姿をTV越しに見つめ、「この女の半生を小説にする」と強い決意を口にするのは、伊藤沙莉演じる作家・魚澄美乃里。彼女の言葉をきっかけに、“細木数子”という稀代の人物がいかにして作られていったのか、その壮絶な人生が次第に明かされていく。
【写真】憮然とした細木数子（戸田恵梨香）とHG…『地獄に堕ちるわよ』カット
HGと細木さんをめぐっては、2005年放送の『ズバリ言うわよ！』にて、HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木さんが「無礼な態度はやめなさい！」「アンタが私を否定している」と激怒。テレビ史に残る瞬間となった。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里（伊藤沙莉）を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
「地獄に堕ちるわよ」と放つのは、戸田演じる細木数子。細木が占い師として日本中を席巻する姿をTV越しに見つめ、「この女の半生を小説にする」と強い決意を口にするのは、伊藤沙莉演じる作家・魚澄美乃里。彼女の言葉をきっかけに、“細木数子”という稀代の人物がいかにして作られていったのか、その壮絶な人生が次第に明かされていく。