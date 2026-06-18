2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、17日放送の日本テレビ系「『上田と女が吠える夜』ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り＆100円ショップ・プチプラを愛する女2時間SP」（後9：00）内「初夏の愚痴祭り」ブロックに出演。話題となったドラマについて、その裏側を明かした。【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香かおりは、母・数子の半生を描いた話題のNetflixドラマ『地獄