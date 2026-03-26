とちぎテレビ

日光市は２５日の定例会見で、２０２５年１年間の外国人の宿泊者数が３年連続で過去最高を更新したと発表しました。

日光市によりますと、２０２５年１年間の外国人宿泊者の数はおよそ１８万３千人で、前の年からおよそ２万２千人、率にして１３．７％増え、３年連続で過去最高を更新しました。

月別では、降雪期の１月が前の年と比べて最も伸び率が高く、４０．５％増えておよそ１万８００人と好調でした。

また、国・地域別では、台湾がおよそ２万６千人と最も多くなり、アメリカ、中国と続きました。

台湾：２６２５０人

アメリカ：１７４２８人

中国：１１７７２人

瀬高哲雄市長は、円安の影響に加えて、奥日光で冬の時期に楽しめるパウダースノーなどの冬の観光資源について、官民連携で海外プロモーションを展開したことが一定の効果が得られた要因と説明しました。

また、観光客の入り込み数は１０７３万人を超え、前の年からおよそ５４万人、率にして５．３％増えました。

「日光の社寺」世界遺産登録２５周年や、日光杉並木街道の植樹開始から４００年のプロモーションなどの効果があったと分析しています。

入り込み数はコロナ禍の時期に落ち込みましたが、２０２４年に５年ぶりに１千万人台に回復しました。

日光市 瀬高哲雄市長：

「コロナか前の１２００万人を目指して観光政策進めている。この数字が出てきたのは市としても明るい。今後引き続き１２００万人を目指して観光政策進めていきたい。