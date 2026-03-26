２６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からブチギレられたトキ（高石あかり）が、後悔の念ばかりを口にする。あす２７日は最終回。ネットでは、トキに笑顔が戻るのか、心配の声が上がった。

イライザから作家としての八雲の晩年を台無しにされた…と激怒されたトキは、ショックが大きく、朝も起きられない。

そこへ丈（杉田雷麟）がやってくる。「先生の講義の時につけていたノートを持ってきた。これに何かしら思い出話を付けて回顧録にできれば」といい、トキも気のない声で「ありがとう存じます」。

丈は「一言でいいので何か頂けたら」「先生のことを振り返ってなにか」「話して下されば私が書き留めます」と呼びかけるも、トキは「ごめんなさい、できん。パパさんの最後、台無しにしてしまったけん、最低の人生にしてしまった私が『ええ人生送っちょりました』なんてとても…」と口をつぐむ。

家族やクマがいろいろな思い出を披露し、トキに楽しかった時を思い出させようとするも、なんでも否定的にとらえてしまうトキ。ようやく口を開くも、出てくるのは懺悔の言葉ばかりで、司之介（岡部たかし）も「振り返らん方が良かったのではないか」というほど。だがフミ（池脇千鶴）は「そばにおるって決めたんだないの」と、トキが自分で振り返っていくのを止めなかった。

２７日はついに最終回。だが、ヒロインに全く笑顔がない暗い展開。ネットは「あと１回？終わるの？」「これ後１５分で絶対終わらんやん？」「明日で最終回だけどこのシリーズ中で最も暗い状況をどう打破するんだ？打破せず暗いまま終わるのか？」「あの〜明日１５分で終わるんでしょうか」「明日最終回だよね？どどどどうするの？」「明日はおトキちゃんは笑えるのだろうか」など心配の声が相次いでいる。