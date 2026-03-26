【目撃】ドジャースの大谷翔平投手（３１）が見せたのは、圧巻の奪三振ショーだけではなかった。２４日（日本時間２５日）、ドジャー・スタジアムで行われたエンゼルスとのオープン戦。０―３で敗れた一戦で「１番・ＤＨ兼投手」として二刀流出場した背番号１７は、４回終了時点で１１奪三振をマークし、球場の視線を一身に集めていた。

その熱気の中で、ふと耳に残るひと言があった。４回の投球直後だった。大谷は顔をしかめるようにして、思わず叫んだ。「あいや！」――。

標準語の「しまった」でも、英語の「Ｏｏｐｓ！」でもない。思わぬ瞬間に口をついて出る、東北ならではの素朴な感嘆詞。普段は世界のスーパースターとして堂々と振る舞う男が、ほんの一瞬だけ故郷の空気をにじませた場面だった。

仙台育ちの私にとって、その響きはどこか懐かしく、説明抜きで胸に届いた。異国のスタジアムで耳にした東北の地声。１６０キロ級のボールで打者をねじ伏せる剛腕とは対照的な、飾らない素顔がそこにあった。

写真に収めたのは、雄たけびを上げながら全身で投げ込む大谷の一瞬だ。だが、レンズが切り取れないものもある。音でしか伝わらない感情があり、言葉でしか見えない故郷がある。

「あいや！」。その短いひと言は、ロサンゼルスの夜空に確かに響いた、大谷翔平というスーパースターの人間味そのものだった。

（ペン＆カメラ・藤原寛奈）