25日午後8時31分ごろ、京都府、兵庫県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は兵庫県南東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、京都府の福知山市、兵庫県の神戸東灘区、神戸兵庫区、神戸長田区、神戸北区、西宮市、加古川市、西脇市、三木市、三田市、加西市、丹波篠山市、丹波市、加東市、多可町、姫路市、それに淡路市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□京都府

福知山市



□兵庫県

神戸東灘区 神戸兵庫区 神戸長田区

神戸北区 西宮市 加古川市

西脇市 三木市 三田市

加西市 丹波篠山市 丹波市

加東市 多可町 姫路市

淡路市

■震度2

□京都府

宮津市 与謝野町 京都伏見区

京都西京区 亀岡市 向日市

八幡市 京田辺市 大山崎町

久御山町 京丹波町



□兵庫県

神戸灘区 神戸須磨区 神戸垂水区

神戸中央区 神戸西区 尼崎市

明石市 芦屋市 宝塚市

高砂市 川西市 小野市

猪名川町 兵庫稲美町 播磨町

たつの市 市川町 福崎町

兵庫神河町 洲本市 南あわじ市

豊岡市 朝来市



□福井県

高浜町



□大阪府

大阪東淀川区 大阪旭区 豊中市

吹田市 高槻市 守口市

枚方市 寝屋川市 箕面市

交野市 島本町 豊能町

能勢町 大阪堺市中区 岸和田市



□奈良県

広陵町



□鳥取県

智頭町



□香川県

小豆島町

■震度1

□京都府

舞鶴市 綾部市 京丹後市

伊根町 京都北区 京都上京区

京都中京区 京都東山区 京都下京区

京都南区 京都右京区 京都山科区

宇治市 城陽市 長岡京市

南丹市 木津川市 井手町

宇治田原町 笠置町 和束町

精華町 南山城村



□兵庫県

伊丹市 相生市 宍粟市

兵庫太子町 上郡町 佐用町

養父市



□福井県

小浜市 福井おおい町 越前町



□大阪府

大阪都島区 大阪福島区 大阪此花区

大阪港区 大阪大正区 大阪浪速区

大阪西淀川区 大阪東成区 大阪生野区

大阪城東区 大阪阿倍野区 大阪住吉区

大阪東住吉区 大阪西成区 大阪淀川区

大阪鶴見区 大阪住之江区 大阪平野区

大阪北区 大阪中央区 池田市

茨木市 八尾市 大東市

門真市 摂津市 東大阪市

四條畷市 大阪堺市堺区 大阪堺市西区

泉大津市 貝塚市 泉佐野市

富田林市 河内長野市 松原市

藤井寺市 泉南市 大阪狭山市

阪南市 忠岡町 熊取町

田尻町 大阪岬町 千早赤阪村



□奈良県

奈良市 大和高田市 大和郡山市

天理市 橿原市 桜井市

御所市 生駒市 香芝市

葛城市 宇陀市 山添村

平群町 三郷町 斑鳩町

奈良川西町 三宅町 田原本町

高取町 明日香村 上牧町



□香川県

高松市 さぬき市 東かがわ市

土庄町 三木町 綾川町



□三重県

津市 伊賀市 紀宝町



□滋賀県

長浜市 大津市 甲賀市

湖南市 東近江市 竜王町



□和歌山県

海南市 有田市 御坊市

紀の川市



□岡山県

津山市 真庭市 美作市

鏡野町 岡山東区 倉敷市

備前市 赤磐市 和気町



□徳島県

鳴門市 小松島市 吉野川市

美馬市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。