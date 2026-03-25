今だけのおいしさ！「新玉ねぎ」を使ったお弁当おかずレシピ集

旬の時期を逃さず、お弁当でも楽しんじゃおう！

一年中手に入る野菜が多くなってきた中でも、新玉ねぎは春のこの時期だけの期間限定のおいしさ。辛味が少なくて生でもおいしく食べられるのでお好きな方も多いのでは？その辛味の少なさを生かしてサラダにして食べることが多いですが、実は加熱をするとさらに甘みが増しておすすめ。さっと加熱でシャキッとした食感を、長めに加熱すればとろっとろの食感を楽しめますよ。そんな旬の新玉ねぎを使ったお弁当にぴったりのおかずをご紹介します。

普段に増してトロトロ美味〜

リングが可愛い！

焼くだけなのにこんなにおいしい

人気のマヨカレー味

シャキッと食感がgoodなマリネ





毎日のお弁当作り、だんだんおかずがマンネリしてきた…という方も、旬の食材を取り入れればお弁当箱の中も雰囲気が変わります。期間限定のおいしさ、お弁当でもたっぷり春を楽しんでくださいね！

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する