母に束縛される境遇を理解してくれた女性。会いたいと望む青年は、その正体を知らない／あなたの正義 わたしの絶望

母に束縛される境遇を理解してくれた女性。会いたいと望む青年は、その正体を知らない／あなたの正義 わたしの絶望