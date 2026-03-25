はいだしょうこ、家族顔出しの幼少期ショット公開「お母さんにそっくり」「すでに美少女」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】歌手のはいだしょうこが3月25日、自身のInstagramを更新。幼少期の家族写真を公開し、注目が集まっている。
【写真】47歳元うたのおねえさん「そっくり」母＆姉との面影溢れる幼少期ショット
はいだは「また一つ、歳を重ねることができました」と誕生日を報告し、幼少期の写真を複数枚投稿。「＃家族写真」「＃父、母、姉、わたし」とハッシュタグを添えて、桜の木々を背景にサングラスをかけた父親の背中に姉とともにまたがって無邪気に遊ぶ姿や母親の背中に寄り添った可愛らしい姿を公開している。
さらに「今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたいと思います」と感謝の思いを続け、「人生は一度きり。色々な事があるけれど、自分の人生、自分の道。悔いなく生きたい。最期に、『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように」と前向きな言葉を記している。
この投稿には「素敵な家族写真」「小さい頃から可愛い」「心が温まる」「お母さんそっくり」「面影ある」「すでに美少女」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳元うたのおねえさん「そっくり」母＆姉との面影溢れる幼少期ショット
◆はいだしょうこ、幼少期の家族写真を公開「母と私、そして家族写真」
はいだは「また一つ、歳を重ねることができました」と誕生日を報告し、幼少期の写真を複数枚投稿。「＃家族写真」「＃父、母、姉、わたし」とハッシュタグを添えて、桜の木々を背景にサングラスをかけた父親の背中に姉とともにまたがって無邪気に遊ぶ姿や母親の背中に寄り添った可愛らしい姿を公開している。
◆はいだしょうこの投稿に反響
この投稿には「素敵な家族写真」「小さい頃から可愛い」「心が温まる」「お母さんそっくり」「面影ある」「すでに美少女」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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