[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇248銘柄・下落76銘柄（東証終値比）
3月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは352銘柄。東証終値比で上昇は248銘柄、下落は76銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は97銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は835円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5391> Ａ＆ＡＭ 1665 +300（ +22.0%）
2位 <6072> 地盤ＨＤ 1065 +150（ +16.4%）
3位 <4576> ＤＷＴＩ 109.5 +14.5（ +15.3%）
4位 <6862> ミナトＨＤ 2520 +323（ +14.7%）
5位 <9235> 売れるＧ 792 +84（ +11.9%）
6位 <6522> アスタリスク 1428 +128（ +9.8%）
7位 <9880> イノテック 2789 +230（ +9.0%）
8位 <4598> デルタフライ 230 +17（ +8.0%）
9位 <6731> ピクセラ 42 +3（ +7.7%）
10位 <4379> フォトシンス 550 +34（ +6.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6580> ライトアップ 879 -300（ -25.4%）
2位 <9310> トランシティ 1000 -297（ -22.9%）
3位 <1719> 安藤ハザマ 1528 -396.0（ -20.6%）
4位 <9788> ナック 450.1 -97.9（ -17.9%）
5位 <2321> ソフトフロン 222.1 -23.9（ -9.7%）
6位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
7位 <4256> サインド 1201 -81（ -6.3%）
8位 <9130> 共栄タ 2093 -91（ -4.2%）
9位 <6659> メディアＬ 37.4 -1.6（ -4.1%）
10位 <9115> 明海グループ 1510 -62（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7951> ヤマハ 1179 +49.0（ +4.3%）
2位 <2801> キッコマン 1365 +30.0（ +2.2%）
3位 <5714> ＤＯＷＡ 9580 +186（ +2.0%）
4位 <9984> ＳＢＧ 3878 +69.0（ +1.8%）
5位 <6920> レーザーテク 33899 +489（ +1.5%）
6位 <6857> アドテスト 23750 +325（ +1.4%）
7位 <5802> 住友電 10350 +140（ +1.4%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1468.5 +18.5（ +1.3%）
9位 <4004> レゾナック 10910 +135（ +1.3%）
10位 <1963> 日揮ＨＤ 2249.5 +27.5（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2269> 明治ＨＤ 3900.1 -49.9（ -1.3%）
2位 <4042> 東ソー 2340 -22.0（ -0.9%）
3位 <9433> ＫＤＤＩ 2694.1 -11.4（ -0.4%）
4位 <9434> ＳＢ 220.1 -0.1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5391> Ａ＆ＡＭ 1665 +300（ +22.0%）
2位 <6072> 地盤ＨＤ 1065 +150（ +16.4%）
3位 <4576> ＤＷＴＩ 109.5 +14.5（ +15.3%）
4位 <6862> ミナトＨＤ 2520 +323（ +14.7%）
5位 <9235> 売れるＧ 792 +84（ +11.9%）
6位 <6522> アスタリスク 1428 +128（ +9.8%）
7位 <9880> イノテック 2789 +230（ +9.0%）
8位 <4598> デルタフライ 230 +17（ +8.0%）
9位 <6731> ピクセラ 42 +3（ +7.7%）
10位 <4379> フォトシンス 550 +34（ +6.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6580> ライトアップ 879 -300（ -25.4%）
2位 <9310> トランシティ 1000 -297（ -22.9%）
3位 <1719> 安藤ハザマ 1528 -396.0（ -20.6%）
4位 <9788> ナック 450.1 -97.9（ -17.9%）
5位 <2321> ソフトフロン 222.1 -23.9（ -9.7%）
6位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
7位 <4256> サインド 1201 -81（ -6.3%）
8位 <9130> 共栄タ 2093 -91（ -4.2%）
9位 <6659> メディアＬ 37.4 -1.6（ -4.1%）
10位 <9115> 明海グループ 1510 -62（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7951> ヤマハ 1179 +49.0（ +4.3%）
2位 <2801> キッコマン 1365 +30.0（ +2.2%）
3位 <5714> ＤＯＷＡ 9580 +186（ +2.0%）
4位 <9984> ＳＢＧ 3878 +69.0（ +1.8%）
5位 <6920> レーザーテク 33899 +489（ +1.5%）
6位 <6857> アドテスト 23750 +325（ +1.4%）
7位 <5802> 住友電 10350 +140（ +1.4%）
8位 <8750> 第一生命ＨＤ 1468.5 +18.5（ +1.3%）
9位 <4004> レゾナック 10910 +135（ +1.3%）
10位 <1963> 日揮ＨＤ 2249.5 +27.5（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2269> 明治ＨＤ 3900.1 -49.9（ -1.3%）
2位 <4042> 東ソー 2340 -22.0（ -0.9%）
3位 <9433> ＫＤＤＩ 2694.1 -11.4（ -0.4%）
4位 <9434> ＳＢ 220.1 -0.1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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