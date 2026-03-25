　3月25日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは352銘柄。東証終値比で上昇は248銘柄、下落は76銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は97銘柄。うち値上がりが89銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は835円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5391>　Ａ＆ＡＭ　　　　　 1665　　+300（ +22.0%）
2位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　 1065　　+150（ +16.4%）
3位 <4576>　ＤＷＴＩ　　　　　109.5　 +14.5（ +15.3%）
4位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 2520　　+323（ +14.7%）
5位 <9235>　売れるＧ　　　　　　792　　 +84（ +11.9%）
6位 <6522>　アスタリスク　　　 1428　　+128（　+9.8%）
7位 <9880>　イノテック　　　　 2789　　+230（　+9.0%）
8位 <4598>　デルタフライ　　　　230　　 +17（　+8.0%）
9位 <6731>　ピクセラ　　　　　　 42　　　+3（　+7.7%）
10位 <4379>　フォトシンス　　　　550　　 +34（　+6.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6580>　ライトアップ　　　　879　　-300（ -25.4%）
2位 <9310>　トランシティ　　　 1000　　-297（ -22.9%）
3位 <1719>　安藤ハザマ　　　　 1528　-396.0（ -20.6%）
4位 <9788>　ナック　　　　　　450.1　 -97.9（ -17.9%）
5位 <2321>　ソフトフロン　　　222.1　 -23.9（　-9.7%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
7位 <4256>　サインド　　　　　 1201　　 -81（　-6.3%）
8位 <9130>　共栄タ　　　　　　 2093　　 -91（　-4.2%）
9位 <6659>　メディアＬ　　　　 37.4　　-1.6（　-4.1%）
10位 <9115>　明海グループ　　　 1510　　 -62（　-3.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7951>　ヤマハ　　　　　　 1179　 +49.0（　+4.3%）
2位 <2801>　キッコマン　　　　 1365　 +30.0（　+2.2%）
3位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　 9580　　+186（　+2.0%）
4位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3878　 +69.0（　+1.8%）
5位 <6920>　レーザーテク　　　33899　　+489（　+1.5%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　23750　　+325（　+1.4%）
7位 <5802>　住友電　　　　　　10350　　+140（　+1.4%）
8位 <8750>　第一生命ＨＤ　　 1468.5　 +18.5（　+1.3%）
9位 <4004>　レゾナック　　　　10910　　+135（　+1.3%）
10位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2249.5　 +27.5（　+1.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3900.1　 -49.9（　-1.3%）
2位 <4042>　東ソー　　　　　　 2340　 -22.0（　-0.9%）
3位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2694.1　 -11.4（　-0.4%）
4位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　220.1　　-0.1（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

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