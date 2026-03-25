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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「紀州のドン・ファン死亡事件無罪判決」を公開した。「紀州のドン・ファン」こと野崎幸助氏の死亡事件において、元妻である須藤早貴氏の無罪判決が出たことを受け、独自の視点から裁判の争点と今後の懸念を語っている。



動画の序盤で懲役太郎氏は、事件当初から自身の見解は一貫していたと明かし、「私だけは淡々と『これは無罪になる』とはっきり言っていた」と振り返った。本件が大きく取り上げられた背景には約13億円にも上る莫大な遺産があると指摘し、「無罪になればもらえる。だから彼女は戦っていた」と解説した。



中盤では、死因となった覚醒剤について言及。「亡くなったとされる違法な薬物は、殺人や人を殺すために使うものではない」と強調し、快楽を得るためのドラッグであるという説を展開した。さらに、致死量を他人に飲ませる手法について「めちゃくちゃ苦い。ビールに入れようが酒に入れようが、無理に飲ませることはできない」と語り、強引に服用させるのは不可能だと断じた。



また、犯行を裏付ける証拠が乏しい点にも触れ、「どうやって飲ませたかが分かっていない」「携帯を解析して2階に上がった下がったというが、何の証拠にもならない」と捜査機関の見立てを疑問視した。彼女が密売人と接触した事実についても、「言われたまま買いに行かされた」だけではないかと推測している。



最後に懲役太郎氏は、無罪となった元妻の今後の生活について提言。「マスコミや界隈のおもちゃになったら本当に辛い」と述べ、「一切マスコミ関係に出ない方がいい」「人は信じてはダメ」と忠告した。周囲の思惑に巻き込まれないよう強く呼びかけ、動画を締めくくっている。