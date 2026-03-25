まるでチーズ!?まったり濃厚な「塩豆腐」があと一品やおつまみにぴったり

まったり濃厚！豆腐の塩漬け

とっても簡単に作れるのに、少し手がかかっているように見える副菜レシピをご紹介。 豆腐に塩をつけて水抜きするだけで、冷奴とは全く違うまったり濃厚な食感の豆腐が出来上がります。口当たりはまるでチーズのようですが、チーズよりローカロリー。ヘルシーおつまみをお探しの方にもオススメです。

手をかけずに一晩で完成

作り方はいたって簡単、豆腐に塩をつけて水抜きするだけ。5分とかからず仕込めて、あとはおいしくなるのを待つだけです。

豆腐に塩をつける

豆腐の表面に、手で塩をなでつけます。塩麹を使ってもいいですよ。





ペーパーで包み、冷蔵庫へ

キッチンペーパーで豆腐を包み、容器に入れて冷蔵庫へ入れます。容器はふた付きの保存容器のほか、豆腐のパックを再利用しても。





一晩で食べごろに

一晩たつと水分が抜け、濃厚な風味が楽しめます。塩気が中まで浸透しているので、シンプルに黒胡椒とオリーブオイルで食べてもおいしい！





チーズのような濃厚さに感動

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には「いつもの豆腐よりも濃厚で美味しかったです」「すごい！ 感動!! チーズだ!!!」と、塩漬け後の味の変化に感動の声がたくさん！スライストマトと重ねてカプレーゼ風にしたり、 生ハムで巻いたりと食べ方のバリエーションもさまざまでした。





数分で仕込めて翌日美味しい塩豆腐、作っておけば何かと重宝しますね。明日の副菜やおつまみに、試してみてはいかが？（TEXT：菱路子）