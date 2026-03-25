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食事特典で選ぶなら「TRUST CLUBプラチナ」が正解！ゴールドカードより安い年会費で高級ディナーをお得に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「激安年会費でプラチナ級の特典！トラストクラブプラチナマスターカードを解説」と題した動画を公開した。



動画では、投稿者のタイジュ氏が「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」を解約することに伴い、代替となるクレジットカードを検討。特に、同カードに付帯していた「2名以上の予約で1名分のコース料理が無料になる」食事特典を維持することを重視し、最適な一枚を探求している。



さまざまなカードを比較検討した結果、タイジュ氏が「これ一番いいんじゃねえか」と有力候補に挙げたのが「TRUST CLUB プラチナマスターカード」だ。このカードは、プラチナカードでありながら年会費は3,300円（税込）と破格の設定。タイジュ氏は「ゴールドカードより年会費安いんじゃないか」と驚きを隠せない。



年会費が安いため特典は絞られているものの、国内の主要空港ラウンジが無料で利用できるほか、最大の目的である食事特典「招待日和」が付帯している。この特典を使えば、対象レストランでコース料理を2名以上で予約すると1名分が無料になるため、「1回の利用で1万円はお得になることが多いので、年に1回以上の利用をすれば年会費3,300円の元を取ることが可能」だと解説した。



一方で、他の選択肢として「JCBプラチナ」も紹介。こちらは年会費が27,500円（税込）となるが、同様のグルメ特典に加えてコンシェルジュサービスも付帯しており、より手厚いサービスを求めるユーザー向けの選択肢として挙げている。



最終的にタイジュ氏は、まずはコストを抑えつつ食事特典を確保できる「TRUST CLUB プラチナマスターカード」を「面白そうなので」発行してみる意向を示した。特典を特定の目的に絞ってカードを選ぶことで、年会費を抑えながらも生活を豊かにするヒントが得られる内容となっている。