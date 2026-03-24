Image: Samsung Newsroom

まずは韓国で提供スタート。

Android（Quick Share）とiPhone（AirDrop）間でスムーズなデータのやり取りが可能になったとGoogle（グーグル）から発表されたのは、昨年11月末のこと。

Android側の対応機種はまだまだ少ない状況ですが、なんとSamsung（サムスン）Galaxy S26シリーズのQuick Shareが、AppleのAirDropに対応すると発表されました。

まずはGalaxy S26シリーズが対象。今後、日本でも使えるように

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Samsung Newsroomによると、どうやらQuick Shareの設定画面からAirDropとのデータ共有機能をオンにする必要があるみたいですね。まずは3月23日(月)より韓国で提供開始とのことですが、今後日本でも提供予定であることが判明しています。

また、Galaxy S26シリーズ以外のGalaxyデバイスへの対応開始日に関しても後日発表予定とのことです。おそらくGalaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7が対応する日もそう遠くないんじゃないかと。

OSの壁を気にすることなく、AndroidとAppleデバイス間でスムーズにデータのやり取りができるメリットはデカいので、サムスンに続いて他のメーカーもどんどん対応機種を増やしてくれることに期待したいですね。

Source: Samsung Newsroom