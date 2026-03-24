グラビアアイドルの秋田そなさんが、週刊SPA!（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。人気企画「グラビアン魂」で豊満なボディを見せつけました。



【写真】グラマラス秋田美人の秋田そなさん

地方出身タレントにとっての誉れ高い仕事の一つが観光大使。地元に貢献できる喜びはさぞや大きいと思われますが、そもそも観光大使になるにはどうすれば？ かくいうグラビアンも、意外な理由で観光大使になったことがあるそうです。



ダイナマイトボディを惜しげもなく披露した秋田さん。草原のような背景で髪をかきあげるショットは21歳とは思えない色気を発しています。（撮影／岡本武士 ヘアメイク／mahiro スタイリング／八杉直美）



秋田さんは「週刊SPA!ゲットしてくれましたか〜??? グラビアン魂に掲載していただいてます！ いつもより少し大人っぽめかな〜？」とXに投稿。撮影時の画像を公開しています。



【秋田そなさんプロフィル】

2004年12月25日、秋田県生まれ。T162/B89・W60・H91 血液型B型 趣味：ひとり旅、温泉巡り 特技：お菓子作り 素朴な雰囲気が魅力の彼女はDVD「ミルキー・グラマー」（竹書房）が発売中。活動の詳細は公式インスタグラムやX（共に@akita_sona）