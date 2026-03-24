タイ出張を機に“転落”した優秀な社員。リモートワークの裏で始めた“副業”で逮捕されるまで
社員のコンプライアンスに厳しい令和。それでも“ありえない不祥事”が後を絶たない。一見エリートに見える社員たちが、なぜ次々と一線を越えてしまうのか。令和の職場にひそむ「不良社員」の生態を聞いた。
◆社交的な性格の社員がタイ出張をきっかけに…
話を聞かせてくれたのは、関西地方のIT関連会社に勤務する太田裕也さん（仮名・39歳）。現在はプロジェクトリーダーを務めているが、ある社員の不祥事をきっかけに、少し前まで激務が続いていたという。
「シノダ（仮名）っていう社員のせいで、その仕事が僕に回ってくるようになったんです」
そう言ってうなだれる太田さん。シノダさんとは、どのような人物だったのか。
「僕より5歳ほど年下の社員でした。IT系って技術者が多いので、どちらかというと大人しい人が多いイメージがありますが、彼は割と明るい“陽キャ”タイプ。人に対して物怖じしない性格で、たまにある飲み会ではムードメーカー的な存在でした。そういう性格もあって、出張要員としても重宝されていましたね」
人見知りの社員が多いなかで、社交的なシノダさんは海外出張にも適任だった。太田さんも一度だけ、シノダさんとともにタイにある委託先企業との打ち合わせに行ったことがあるという。
コロナ禍で社員同士が顔を合わせる機会が減っていた時期だったが、プライベートでも何度かタイを訪れたことのある太田さんにとって、その出張は比較的楽しいものだったという。
「出張先はシラチャという日本人街で、夜遊びといってもカラオケくらいしかないんです。取引先に連れて行ってもらったりもして、まぁ仕事とはいえ普通に楽しかったですね。出張は週末を挟んで、1週間ほどのスケジュールでした。
本当は休みの日に、車で40分くらいのパタヤまで遊びに行きたかったんですが、うちの会社は夜遊びに対して少し厳しくて。委託先の企業自体はシラチャとパタヤの中間あたりにあったんですが、宿泊先は有無を言わさずシラチャに指定されていましたからね（笑）」
太田さんは、シノダさんを食事に誘うことも考えたが、連絡がつかなかったという。結局、休日は近くのビーチを散歩したり、軽く観光をする程度にとどまった。パタヤまで足を延ばすことも頭をよぎったが、タイの夜遊びの物価が以前より上がっていることもあり、なんとなく気が乗らなかった。
◆激務が続くなかでまさかの逮捕劇
帰国後、しばらくして太田さんとシノダさんは、それぞれがプロジェクトのリーダーを任されることになった。チームは10人ほどで、契約社員のほか、外注スタッフも含まれていた。
プロジェクトは繁忙を極めた。
シノダさんはフルリモートでの勤務という形だったが、しばらくして、太田さんの耳に、こんな噂が入ってきた。
「最近、シノダと連絡がつかないとか、急に休みになったという話を聞くようになったんです。僕も自分のチームで手一杯だったので、最初はあまり気にする余裕もなかったんですが……。突然、上司に呼び出されたんです」
上司から伝えられた内容はこうだった。シノダさんはトラブルにより、しばらく業務を離れる。詳細は言えないが、「シノダが抜けることになったから、チームの案件を引き継いでほしい」というものだった。
「さすがに激務が続いていたので、それは難しい。できれば理由を教えてほしいと上司に懇願したんです。すると上司は少し言いづらそうに、『本人に関する報道が出ている』とだけ教えてくれたんです」
その後、部下の一人がネットで調べたところ、シノダさんが大麻の栽培および販売の疑いで逮捕されたというニュースを見つけたという。
「逮捕の理由は、海外から大麻の種子を輸入して、自宅で栽培・販売していた疑いだったみたいです。関係者の話では、その入手ルートもタイ出張をきっかけに現地で知った可能性があるらしくて。シノダはリモートワークを利用して大麻を育てて、乾燥させたものを販売していたそうなんです。しかも、知人だけじゃなくて、同じチームの外注スタッフにも持ちかけていたことが後から分かって……」
◆社交的な性格の社員がタイ出張をきっかけに…
話を聞かせてくれたのは、関西地方のIT関連会社に勤務する太田裕也さん（仮名・39歳）。現在はプロジェクトリーダーを務めているが、ある社員の不祥事をきっかけに、少し前まで激務が続いていたという。
そう言ってうなだれる太田さん。シノダさんとは、どのような人物だったのか。
「僕より5歳ほど年下の社員でした。IT系って技術者が多いので、どちらかというと大人しい人が多いイメージがありますが、彼は割と明るい“陽キャ”タイプ。人に対して物怖じしない性格で、たまにある飲み会ではムードメーカー的な存在でした。そういう性格もあって、出張要員としても重宝されていましたね」
人見知りの社員が多いなかで、社交的なシノダさんは海外出張にも適任だった。太田さんも一度だけ、シノダさんとともにタイにある委託先企業との打ち合わせに行ったことがあるという。
コロナ禍で社員同士が顔を合わせる機会が減っていた時期だったが、プライベートでも何度かタイを訪れたことのある太田さんにとって、その出張は比較的楽しいものだったという。
「出張先はシラチャという日本人街で、夜遊びといってもカラオケくらいしかないんです。取引先に連れて行ってもらったりもして、まぁ仕事とはいえ普通に楽しかったですね。出張は週末を挟んで、1週間ほどのスケジュールでした。
本当は休みの日に、車で40分くらいのパタヤまで遊びに行きたかったんですが、うちの会社は夜遊びに対して少し厳しくて。委託先の企業自体はシラチャとパタヤの中間あたりにあったんですが、宿泊先は有無を言わさずシラチャに指定されていましたからね（笑）」
太田さんは、シノダさんを食事に誘うことも考えたが、連絡がつかなかったという。結局、休日は近くのビーチを散歩したり、軽く観光をする程度にとどまった。パタヤまで足を延ばすことも頭をよぎったが、タイの夜遊びの物価が以前より上がっていることもあり、なんとなく気が乗らなかった。
◆激務が続くなかでまさかの逮捕劇
帰国後、しばらくして太田さんとシノダさんは、それぞれがプロジェクトのリーダーを任されることになった。チームは10人ほどで、契約社員のほか、外注スタッフも含まれていた。
プロジェクトは繁忙を極めた。
シノダさんはフルリモートでの勤務という形だったが、しばらくして、太田さんの耳に、こんな噂が入ってきた。
「最近、シノダと連絡がつかないとか、急に休みになったという話を聞くようになったんです。僕も自分のチームで手一杯だったので、最初はあまり気にする余裕もなかったんですが……。突然、上司に呼び出されたんです」
上司から伝えられた内容はこうだった。シノダさんはトラブルにより、しばらく業務を離れる。詳細は言えないが、「シノダが抜けることになったから、チームの案件を引き継いでほしい」というものだった。
「さすがに激務が続いていたので、それは難しい。できれば理由を教えてほしいと上司に懇願したんです。すると上司は少し言いづらそうに、『本人に関する報道が出ている』とだけ教えてくれたんです」
その後、部下の一人がネットで調べたところ、シノダさんが大麻の栽培および販売の疑いで逮捕されたというニュースを見つけたという。
「逮捕の理由は、海外から大麻の種子を輸入して、自宅で栽培・販売していた疑いだったみたいです。関係者の話では、その入手ルートもタイ出張をきっかけに現地で知った可能性があるらしくて。シノダはリモートワークを利用して大麻を育てて、乾燥させたものを販売していたそうなんです。しかも、知人だけじゃなくて、同じチームの外注スタッフにも持ちかけていたことが後から分かって……」