肖像画と見間違えるほどの質感!? 快慶が僧形八幡神坐像に込めた、絵画を超える写実美【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

原画の肖像画よりも超リアルな立体肖像画！

不思議！なぜ神社なのに坊さん姿？ ── 僧形八幡神坐像

東大寺の「僧形八幡神坐像」（国宝）は、神仏習合の本地垂迹説によって、八幡神が仏教の僧侶の姿で八万大菩薩として表現された神像だが、像高は90㎝弱の檜の寄木造で、彩色も鮮やかにいまも輝きを失わず、袈裟をまとい、右手に錫杖を持ち、蓮華座に坐している。

もともと東大寺の鎮守八幡宮（現在の手向山八幡神社）の御神体であった。ところが、明治初期の「神仏分離令※」に基づく〝廃仏毀釈運動〟で東大寺に移管され、今日に至っている。

ところで、鎮守八幡宮は治承4年（1180年）12月、平氏一族の焼き討ちによって焼失。そこで当時の造東大寺大勧進である重源上人（1121～1206年）によって再建されたのだが、その際、焼失した御神体を新造することになった。重源は鳥羽離宮内（現在、京都市伏見区の史跡公園）の勝光明院に伝来する「空海感得の御影」の下賜を後鳥羽院に願い出たが、下賜は叶わず、仏師快慶（生没年不詳）に神像の造立を依頼。その結果、完成した神像は肖像と見間違えられるほどの写実的な坐像に彫り上げられた。それが、いまに見る「僧形八幡神坐像」である。

後世、肖像画が立体的な坐像に化けたような出来栄えだとして、専門家らでは、「鎌倉時代の神像としては他に並ぶものがないほどの秀作である」と評価した。それも道理で、原画とされる「御影」とは、空海が渡唐の際に八幡神が現れ、互いの姿を写し合ったという伝説の「互御影(たがいのみえい)」であり、快慶もまた、制作に当たってその「御影」を慎重かつ克明に写し取ってから事を起こしたという。内刳をした内部には麻布が貼られ、後鳥羽院や生母の七条院ほか関係者の名前が墨書されている。

※神仏分離令＝明治元年（1868年）、明治政府が神仏習合の慣習を禁止。神社から仏教的な要素を排除する目的で全国に発信された通達。各地で仏教寺院の破却が行われた。

僧形八幡神坐像

完璧な写実で神像を彫り切った、肖像画といえるほどの彫像は快慶の観察眼と鑿の冴えを示す傑作。また、袈裟や肉身に金泥ぼかしや群青などの鮮やかな色彩が残り、800年前の姿そのものを現出する稀有な造仏となっている。

東大寺 僧形八幡神坐像

昭和32年（1957年）に国宝指定/快慶作/奈良市東大寺所蔵

僧形八幡神坐像の完成は鎌倉時代前期の建仁元年（1201年）のこと。以来、800 年を超える時の流れの中で、いまは東大寺勧進所内の八幡殿に安置されている。非公開の神像だが、年に1 回10月5日の転害会の日に特別開扉するという。神像は檜でつくられているが、体の内部から頭部まで内部をくり抜いて空洞にする内刳りを施している。この技法は木材の乾燥を均一にすることができるため、ひび割れを防ぐ効果がある。また、秘仏として厨子に納められていたことで、紫外線や温湿度などから保護されていたため、往時とさほど変わらぬ彩色が残ったと思われる。像高87.1cm。

にゃん太：びっくりびっくりダァ！僧形八幡神坐像ってものすご～くリアルだね。

わん爺：ホントに見事な神像だの。800年以上も過ぎ去っておるのに、錫杖や光背、台座に損傷は見られないし、肌色や遠山袈裟、これは遠くの山々が連なる風景を描いた伝統文様のことをいうのだが、それらの彩色が美しくも残っている。快慶の技術力はもちろん、そうした色が残っている保存の仕方がすごいのだな。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭