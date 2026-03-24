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知っておきたい早産の予防策。「安静指示」だけでは不十分？妊婦の8人に1人が経験する切迫早産の根本原因

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「8人に1人は切迫早産！早産を防ぐ腸内環境ケア法を解説します！」と題した動画を公開した。動画では、多くの妊婦が経験する「切迫早産」について、その原因の8割方が子宮内感染症であると指摘。根本的な予防策として、腸内環境や膣内環境を整えることの重要性を解説した。



動画の冒頭、HISAKOさんは「妊娠中に切迫早産、もしくは頸管長が短くなってるから安静にしてねって言われたことのある人、どれぐらいいるでしょうか」と問いかける。切迫早産は決して珍しいことではなく、妊婦の約8人に1人が診断を受け、そのうち20人に1人が妊娠37週未満での出産、いわゆる「早産」に至っているという統計がある。



早産に至る原因は様々だが、HISAKOさんはその約8割が「絨毛膜羊膜炎」という子宮内の感染症によるものだと説明する。この感染症を防ぐためには、単に安静にするだけでなく、より根本的な予防医学の視点が重要になるという。



そこで鍵となるのが、「腸内フローラ」と「膣内フローラ」である。膣内は「デーデルライン桿菌」という乳酸菌の一種が9割を占めることで、病原菌の侵入を防ぐ自浄作用が働いている。しかし、腸内環境が乱れると、隣接する膣内の菌バランスも崩れ、感染症のリスクが高まる。この状態が、切迫早産や早産の引き金になりうるのだ。



具体的な対策として、HISAKOさんは腸内環境を整える食生活を推奨。特に、水溶性食物繊維が豊富な海藻類（もずくなど）や、ヨーグルト、納豆、味噌といった発酵食品を積極的に摂ることの重要性を強調した。また、ラクトフェリンなどの乳酸菌をサプリメントで補うことも有効だという。



さらに、疲れやストレス、睡眠不足、体の冷えなども子宮の収縮を促し、お腹の張りを引き起こす原因となる。HISAKOさんは、「しんどいな、休みたいな、座りたいな、横になりたいなって思ったら、その気持ちに忠実に動いてあげる」ことの重要性を訴え、心と体の声に耳を傾けるようアドバイスした。



切迫早産や早産のリスクは、全ての妊婦に存在する。お腹が張ってから対処するのではなく、その根本原因である感染症のリスクを日々の生活習慣から減らしていくことが、母子の健康を守る上で極めて重要であると、動画は締めくくられている。