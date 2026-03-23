ロッテから新ブランド「Theシリーズ」誕生。じゅんわりバター＆キャラメルが濃厚なお菓子はひとり占めしたくなる美味しさ《編集部レポ》

ロッテは、2026年3月24日に新たなビスケットブランド「Theシリーズ」を発売。贅沢な味わいが堪能できる「The BUTTER」と「The CARAMEL」の2つが、静岡県を含む東日本エリアで先行販売されます。

今回、東京バーゲンマニア編集部は「Theシリーズ」の発表会に参加して、一足先に食べてみました。

多彩なアレンジも楽しめる贅沢感のあるお菓子

「チョコパイ」や「カスタードケーキ」といった半生菓子を販売しているロッテから、新たなブランド「Theシリーズ」として、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」が誕生します。

「Theシリーズ」は、独自技術「じゅんわり製法」を採用し、まるで専門店のような贅沢で濃厚な味わいが楽しめるお菓子です。

「じゅんわり製法」は、バターなどの油脂を多めに生地に配合して、ふわふわなのにしっとり焼き上げる"しっとり技術"と、特製ソースが生地にしみ込んで一体感が楽しめる"じゅんわり技術"から成り立っています。

どちらも、半生菓子を購入する層が多いとされる30〜40代の女性が求める"濃厚な味わい"や"しっかりとした甘さ"を満たし、贅沢感のある濃厚体験ができるお菓子に仕上げた商品です。

●The BUTTER

まぁるい形のフィナンシェには、じゅんわりとしたバターソースがしみ込んでいます。

バターは2種類をブレンドしていて、風味豊かで濃く深い味わいに。バターソースは、じゅわっと濃厚なバターの風味がしっかりと感じられます。

●The CARAMEL

キャラメルマドレーヌには、じゅんわりとした生キャラメルソースが入っています。

北海道産生クリームと生キャラメルソースを使用。濃厚なキャラメルの風味が味わえるソースに仕上がっています。

甘みや旨みだけでなく、キャラメルの苦みがアクセントになっていて、大人もしっかりと満足できる味わいが楽しめます。

「The BUTTER」と「The CARAMEL」は、生地のふんわりとした食感、ソースが生地にしみ込んだじゅわっと食感、そして濃厚なソースと、食べる部分によって食感や味わいが変わっていきます。一口食べ進めるごとに感じられる変化と濃厚な味わいに、1個でもしっかりと満足感があります。

袋を開けてそのまま食べても美味しい「Theシリーズ」ですが、記者のおすすめはオーブントースターで温めること。

公式サイトやパッケージ内に記載されているのですが、800Wで1分ほど温めると外側の生地はサクッ・カリッとした食感に、中に入っているソースのじゅんわり感がアップして、より贅沢で満足感のある味わいになります。

ロッテの公式アレンジでは、焼きマシュマロや追いバターなど簡単にできるものが多くありますが、記者としてはホイップクリームをのせて食べるのも美味しかったです。

公式サイトには無いアレンジですが、トッピングしたホイップクリームと一緒に味わうと、満足感と幸福感に満ちたスイーツとして楽しめました。

そのまま食べたり、温めたり......。お気に入りの食材を組み合わせて、オリジナルで贅沢感をアップさせるのも良いですよ。

「The BUTTER」と「The CARAMEL」は、オープン価格（想定小売価格302円前後）。各3個入りです。

静岡県を含む東日本エリアで先行して発売されます。スーパーマーケットなどで買えてストックできる、贅沢感のあるお菓子を探している人は要チェックです。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ