「クソガキは人のものを使うな」壮絶な過去を乗り越えてたどり着いた今…モノがあるという“幸せ”【作者と祖母に聞く】

「クソガキは人のものを使うな」壮絶な過去を乗り越えてたどり着いた今…モノがあるという“幸せ”【作者と祖母に聞く】