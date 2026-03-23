女優の佐藤仁美が、自身のInstagramを3月21日までに更新。最新ショットにファンから驚きの声が寄せられている。

2019年よりノンワイヤーブラ「ジニエ」のオフィシャルモデルを務めている佐藤は、《私といえば、やっぱりジニエ ブラは、ジニエ》などとつづり、モデルを務めるジニエからブラをプレゼントされたことを報告。ブラを手にする自身のショットを公開した。

佐藤は17日に更新したInstagramでは《朝方のラーメン #熊本 #黄金ラーメン そして#火の国文龍 辛味噌最高 にんにくテイクアウト あっという間に4キロ太った はー またダイエットだーん 太るのって簡単》とつづり、訪れた熊本のとんこくラーメン2店の画像を公開。

さらに、19日にも熊本のラーメン店でとんこつラーメンと中華丼の写真をアップしたばかり。本人は《昨日からダイエットしてるから！》と言い訳していたが、体重増加を告白するなかでの近影に注目が集まっていた。

最新ショットでは、スッキリとした顔立ちになっていたため、コメント欄にはファンから

《表情に落ち着きを感じる なんか別人みたい》

《なんか雰囲気変わって益々綺麗になってる〜》

《痩せましたか?凄くキレイになってます》

などと驚く声や、ラーメンの投稿が続いていたこともあり、

《そりゃ投稿もラーメンばかりじゃないよねぇ〜》

という声も寄せられている。芸能記者が言う。

「ラーメンの投稿が多い佐藤さんですが、2025年7月に1人カラオケを配信した際の投稿では、その前にラーメン写真を連投していたにもかかわらず、ファンから《なんか、スッキリした感が》と痩せて見えたことが話題になっていました。

佐藤さんは、酒豪かつ食欲旺盛ということで、体重の増減はよくあるようです。

もともとは『ホリプロタレントスカウトキャラバン』で優勝するほどの美貌の持ち主。2018年にはライザップで12.2キロの減量に成功し、さらにキレイになったと話題になりましたが、現在も美貌は健在です。

ラーメンをかなりの頻度で投稿しているのですが、その合間に近影があがると、その美しさがよく話題になってきました。今回もこれまでと同じように、太った姿ではなく、スッキリした姿をアップしたため、“激変” を指摘する声が出たのでしょう」

ラーメンを何杯食べようが、そのスッキリとした美貌を維持し続ける努力には、頭が下がる思いだ。