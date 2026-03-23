夜逃げ先は宇宙？日常の延長線上に突如現れたあり得ない依頼…“約束のXデー”に一体何が起きたのか!?【作者に聞く】

夜逃げ先は宇宙？日常の延長線上に突如現れたあり得ない依頼…“約束のXデー”に一体何が起きたのか!?【作者に聞く】