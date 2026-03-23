「オープン戦、エンゼルス−ドジャース」（２２日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で四球を選んで出塁し、チームの逆転につなげた。さらに打者一巡で巡ってきた第３打席で右中間を破る走者一掃の３点二塁打を放ち、一挙１０得点のビッグイニングとなった。

１点を追ったこの回、Ｔ・ヘルナンデスのソロで試合を振り出しに戻した。さらにパヘズが四球で歩き、フリーランドの中飛で一塁からタッチアップ。得点圏に進んで大谷が打席に入った。

初球のインサイドを見極め、２球目の９８マイルにバットは空を切った。３球目の低め変化球には手を出さずバッティングカウントに。４球目、５球目と外角に逃げるボールを落ち着いて見極め四球を選んだ。

第１打席は浮いたフォーシームにスイングを仕掛けるもミスショットしての中飛。打った直後に思わず悔しさをにじませていた。

その後、ベッツが押し出し四球を選んで勝ち越しに成功したドジャース。相手先発をＫＯした。さらに続くフリーマンの押し出し四球で大谷が生還した。２死後、マンシーも押し出し四球を選び、テオスカーが左前へ２点適時打。さらになおも２死満塁で第３打席に入った大谷は、右中間を真っ二つに破る３点二塁打を放ち、一挙１０得点となった。打球速度は１８８キロで復帰したトラウトの横を抜いた。