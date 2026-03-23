黒歴史確定！？「10年後の自分に宛てた手紙」が出てきた 恐る恐る読んでみると…なぜかノーダメージだった理由がかわいすぎる
未来の自分に宛てた手紙がSNS上で大きな注目を集めている。
「『10歳の私から20歳の私へ』とかいう黒歴史確定のものが出てきてヤバかったけど、10歳の私がバカすぎるおかげでなんともなさすぎた」と件の手紙を紹介したのは音沙汰さん（@otosata_nashi21）。
「私の好きなもの スキー チョコ うみ」と可愛いイラスト入りで書かれたこの手紙。子供らしいあどけなさが伝わってきて、思わず目を細めてしまいそうだ。音沙汰さんにお話を聞いた。
ーーこの手紙を発見した経緯は？
音沙汰：実家に帰省した際に母親から渡されたものです。母が保管してくれていたのだと思います。
ーー他にはどんなことが書かれていたのでしょうか？
音沙汰：裏面には「悩んだときはこれを読んでね！」と書かれていました。
ーー投稿に大きな反響がありました。
音沙汰：「かわいすぎる」というコメントや絵を褒めるコメントが多く、なんとなく昔の自分に「良かったね」と思いました。「自分はひねくれたことを書いていたからしみる」というコメントもちょくちょくあってかなり笑いました。
◇ ◇
SNSユーザー達から
「チョコに直でチョって書かれてるの良すぎる 食べ進めたらコゾーンもあるの最高」
「良いじゃん バカじゃないよ 素敵だよ」
「今も、その3つは好きなのでしょうか 10年経ってその違いが分かるだけでも その手紙は意味があったと言えるでしょう」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは子供の頃、こんな手紙を書いたことはなかっただろうか？
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）