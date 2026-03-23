未来の自分に宛てた手紙がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】手紙をあけると…そこは10歳の自分が！

「『10歳の私から20歳の私へ』とかいう黒歴史確定のものが出てきてヤバかったけど、10歳の私がバカすぎるおかげでなんともなさすぎた」と件の手紙を紹介したのは音沙汰さん（@otosata_nashi21）。



「私の好きなもの スキー チョコ うみ」と可愛いイラスト入りで書かれたこの手紙。子供らしいあどけなさが伝わってきて、思わず目を細めてしまいそうだ。音沙汰さんにお話を聞いた。



ーーこの手紙を発見した経緯は？



音沙汰：実家に帰省した際に母親から渡されたものです。母が保管してくれていたのだと思います。



ーー他にはどんなことが書かれていたのでしょうか？



音沙汰：裏面には「悩んだときはこれを読んでね！」と書かれていました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



音沙汰：「かわいすぎる」というコメントや絵を褒めるコメントが多く、なんとなく昔の自分に「良かったね」と思いました。「自分はひねくれたことを書いていたからしみる」というコメントもちょくちょくあってかなり笑いました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「チョコに直でチョって書かれてるの良すぎる 食べ進めたらコゾーンもあるの最高」

「良いじゃん バカじゃないよ 素敵だよ」

「今も、その3つは好きなのでしょうか 10年経ってその違いが分かるだけでも その手紙は意味があったと言えるでしょう」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは子供の頃、こんな手紙を書いたことはなかっただろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）