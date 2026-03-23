こちらが話題の手紙（音沙汰さん提供）

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未来の自分に宛てた手紙がSNS上で大きな注目を集めている。

【写真】手紙をあけると…そこは10歳の自分が！

「『10歳の私から20歳の私へ』とかいう黒歴史確定のものが出てきてヤバかったけど、10歳の私がバカすぎるおかげでなんともなさすぎた」と件の手紙を紹介したのは音沙汰さん（@otosata_nashi21）。

「私の好きなもの　スキー　チョコ　うみ」と可愛いイラスト入りで書かれたこの手紙。子供らしいあどけなさが伝わってきて、思わず目を細めてしまいそうだ。音沙汰さんにお話を聞いた。

ーーこの手紙を発見した経緯は？

音沙汰：実家に帰省した際に母親から渡されたものです。母が保管してくれていたのだと思います。

ーー他にはどんなことが書かれていたのでしょうか？

音沙汰：裏面には「悩んだときはこれを読んでね！」と書かれていました。

ーー投稿に大きな反響がありました。

音沙汰：「かわいすぎる」というコメントや絵を褒めるコメントが多く、なんとなく昔の自分に「良かったね」と思いました。「自分はひねくれたことを書いていたからしみる」というコメントもちょくちょくあってかなり笑いました。

◇　◇

SNSユーザー達から

「チョコに直でチョって書かれてるの良すぎる 食べ進めたらコゾーンもあるの最高」
「良いじゃん　バカじゃないよ　素敵だよ」
「今も、その3つは好きなのでしょうか 10年経ってその違いが分かるだけでも その手紙は意味があったと言えるでしょう」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは子供の頃、こんな手紙を書いたことはなかっただろうか？

（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）