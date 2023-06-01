佐野海舟が見事な仕掛けで劇的弾を呼び込む！堂安律は惜しくも３か月ぶり弾ならず。マインツがフランクフルトを２−１撃破、残留へ前進
現地３月22日に開催されたブンデスリーガ第27節で、佐野海舟と川粼颯太が所属する14位のマインツと、堂安律を擁する７位のフランクフルトが前者のホームで対戦。佐野と堂安が先発し、日本代表対決が実現した。
開始６分、縦に速い攻撃からネーベルが仕留め、カンファレンスリーグから中２日のマインツが幸先良く先制する。23歳のドイツ代表MFはリーグ戦２試合連発となった。
いきなりビハインドを負ったフランクフルトだが、20分にバオヤのグラウンダーの折り返しからブラウンが流し込み、同点に追いつく。
直後の23分にはショートコーナーから、佐野がペナルティエリア手前で右足を一閃。しかし、惜しくも枠の左に外れる。
攻守で奮闘する佐野は35分に足を痛めて倒れ込むが、立ち上がってプレーを続ける。
１−１で折り返すと、61分に堂安の鋭いクロスにシャイビがヘッドで合わせるも、クロスバーを直撃する。70分には堂安が左足で絶妙なコントロールショットを放つが、35歳のGKバツの好守に遭い、３か月ぶりの得点とはならない。
互いに２点目が遠いなか、両軍が次々に選手を交代。堂安が70分にベンチに下がった一方、川粼が81分に韓国代表のイ・ジェソンと代わってピッチに入った。
その後、89分にホームチームについに勝ち越しに成功。佐野の果敢な仕掛けから、最終的にネーベルがこの日２点目を決めた。
このまま２−１でタイムアップ。マインツがフランクフルトを撃破し、残留に向けて非常に貴重な勝点３を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が素晴らしい！ゴリゴリのドリブルで89分に決勝点を呼び込む
開始６分、縦に速い攻撃からネーベルが仕留め、カンファレンスリーグから中２日のマインツが幸先良く先制する。23歳のドイツ代表MFはリーグ戦２試合連発となった。
直後の23分にはショートコーナーから、佐野がペナルティエリア手前で右足を一閃。しかし、惜しくも枠の左に外れる。
攻守で奮闘する佐野は35分に足を痛めて倒れ込むが、立ち上がってプレーを続ける。
１−１で折り返すと、61分に堂安の鋭いクロスにシャイビがヘッドで合わせるも、クロスバーを直撃する。70分には堂安が左足で絶妙なコントロールショットを放つが、35歳のGKバツの好守に遭い、３か月ぶりの得点とはならない。
互いに２点目が遠いなか、両軍が次々に選手を交代。堂安が70分にベンチに下がった一方、川粼が81分に韓国代表のイ・ジェソンと代わってピッチに入った。
その後、89分にホームチームについに勝ち越しに成功。佐野の果敢な仕掛けから、最終的にネーベルがこの日２点目を決めた。
このまま２−１でタイムアップ。マインツがフランクフルトを撃破し、残留に向けて非常に貴重な勝点３を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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