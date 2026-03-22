サラー不在のエジプト代表メンバー発表!! 世代別フランス代表歴持つラ・リーガの10番MFを初招集
エジプトサッカー協会(EFA)は21日、エジプト代表メンバーを発表した。敵地でサウジアラビア代表とスペイン代表との国際親善試合を行う。
FWモハメド・サラー(リバプール)は18日のUEFAチャンピオンズリーグで負傷し、21日のプレミアリーグを欠場。筋肉系のトラブルとみられており代表活動も招集見送りとなった。
その一方で世代別フランス代表歴があり、ラ・リーガのオビエドで10番を背負うFWハイセム・ハッサンが初選出された。24歳のハッサンは今季リーグ戦で28試合3アシストとなっている。
サウジアラビア戦は27日、スペイン戦は31日を予定している。北中米ワールドカップではベルギー、イラン、ニュージーランドと同じグループに入っている。
▽GK
モハメド・エル・シェナウィ(アルアハリ)
モハメド・アラー(エル・グウナ)
エル・マフディ・ソリマン(ザマレク)
モスタファ・ショベイル(アルアハリ)
▽DF
モハメド・アブデルモネイム(ニース/フランス)
ラミー・ラビア(アルアイン/UAE)
タレク・アラー(ZED)
ハレド・ソブヒ(アルマスリ)
アーメド・ファトゥー(ザマレク)
ホッサム・アブデルマギド(ザマレク)
アーメド・コカ(アルアハリ)
ヤセル・イブラヒム(アルアハリ)
モハメド・ハニー(アルアハリ)
MF
イスラム・イッサ(セラミカ・クレオパトラ)
モハナド・ラシーン(ピラミッズ)
ジーゾ(アルアハリ)
マルワン・アッティア(アルアハリ)
エマム・アシュール(アルアハリ)
トレゼゲ(アルアハリ)
ハムディ・ファティ(アルワクラ/カタール)
イブラヒム・アデル(ノアシェラン/デンマーク)
ハイセム・ハッサン(オビエド/スペイン)
▽FW
オマル・マーモウシュ(マンチェスター・C/イングランド)
モスタファ・モハメド(ナント/フランス)
ナセル・マンシ(ザマレク)
FWモハメド・サラー(リバプール)は18日のUEFAチャンピオンズリーグで負傷し、21日のプレミアリーグを欠場。筋肉系のトラブルとみられており代表活動も招集見送りとなった。
その一方で世代別フランス代表歴があり、ラ・リーガのオビエドで10番を背負うFWハイセム・ハッサンが初選出された。24歳のハッサンは今季リーグ戦で28試合3アシストとなっている。
▽GK
モハメド・エル・シェナウィ(アルアハリ)
モハメド・アラー(エル・グウナ)
エル・マフディ・ソリマン(ザマレク)
モスタファ・ショベイル(アルアハリ)
▽DF
モハメド・アブデルモネイム(ニース/フランス)
ラミー・ラビア(アルアイン/UAE)
タレク・アラー(ZED)
ハレド・ソブヒ(アルマスリ)
アーメド・ファトゥー(ザマレク)
ホッサム・アブデルマギド(ザマレク)
アーメド・コカ(アルアハリ)
ヤセル・イブラヒム(アルアハリ)
モハメド・ハニー(アルアハリ)
MF
イスラム・イッサ(セラミカ・クレオパトラ)
モハナド・ラシーン(ピラミッズ)
ジーゾ(アルアハリ)
マルワン・アッティア(アルアハリ)
エマム・アシュール(アルアハリ)
トレゼゲ(アルアハリ)
ハムディ・ファティ(アルワクラ/カタール)
イブラヒム・アデル(ノアシェラン/デンマーク)
ハイセム・ハッサン(オビエド/スペイン)
▽FW
オマル・マーモウシュ(マンチェスター・C/イングランド)
モスタファ・モハメド(ナント/フランス)
ナセル・マンシ(ザマレク)