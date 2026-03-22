『ラブキン』話題の“美女インフルエンサー”高橋かの、スレンダーボディ惜しげもなく
“かのぴっぴ”の愛称で親しまれるモデルでインフルエンサーの高橋かのが、16日発売の『週刊プレイボーイ』13＆14号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】圧巻のスレンダーボディを披露した高橋かの
高橋は、2001年8月25日生まれ、北海道出身。現在放送中の恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）に出演し、話題に。このほかにも、バラエティーやグラビア雑誌を中心に活動の幅を広げている。
今回のグラビアでは、T160・B84・W63.5・H88センチのスレンダーボディを惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、宇咲、和地つかさ、神南りな、菊池桃子が登場する。
【写真】圧巻のスレンダーボディを披露した高橋かの
高橋は、2001年8月25日生まれ、北海道出身。現在放送中の恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）に出演し、話題に。このほかにも、バラエティーやグラビア雑誌を中心に活動の幅を広げている。
今回のグラビアでは、T160・B84・W63.5・H88センチのスレンダーボディを惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDには宮部のぞみ、そのほか杉本有美、虹咲カリナ、宇咲、和地つかさ、神南りな、菊池桃子が登場する。