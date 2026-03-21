元AKB48で女優の前田敦子（34）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。再婚願望について語った。

番組では、観覧の客が前田に質問するコーナーを実施。「これからどんなことがしたい？」の質問に、21年に俳優・勝地涼と離婚しシングルマザーとして長男を育てている前田は「え〜、でも私、もう1回結婚したいですけどね」と率直回答。

MCの明石家さんまに「どんな人がいいの？」と聞かれると「私なんか、元気がありすぎて」。さんまが「あ〜、旦那がついてこれなかったんか」と促すと「なんか、体力も心の体力も、どっちも結構元気なんですよ」と説明した。

これに、ひな壇に座っていた中川家の剛は「テンションが違うんですよ、奥さんの家のテンションと、帰って来る旦那のテンションが違うのにうわーっと言われた“あぁぁぁ！！”ってなる」と自身の家庭状況もまじえトーク。スタジオが大爆笑の中、前田が「ちょっとそれに近いかもしれないですね。私も凄いしゃべりたいタイプなので」と語ると、さんまは「そこやわ。まあ、本人に聞いてみるわ今度」とうなずいた。

さらに前田が「あと、細かいこと気にしないんですよ私。“明日ってこういう予定で合ってるよね？”とか言われても“いいじゃんいいじゃん、大丈夫じゃん”とか言っちゃうんです」と語ると、さんまは「はぁ〜、女優さんそういうのが多いんかな〜。で、自分が落ち込みたい時は落ち込みたいんやろ？ほっといてくれってタイプやろ？」と指摘。前田が「そうですね」と認めると、「最悪や！！」と言い放ち、前田とスタジオを爆笑させた。

前田は18年7月に勝地と結婚し、翌年3月に長男出産を報告。21年4月に離婚を発表した。