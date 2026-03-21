プジョー・スポールが仕立てた“モンスターマシン”

使い勝手の良いCセグメントのコンパクトハッチバックでありながら、スーパーカー顔負けのスペックを秘め、市販化が熱望された幻のモデルがありました。

それが、2015年のフランクフルトモーターショーでプジョーブースの主役を務めたコンセプトカー「308 R Hybrid（ハイブリッド）」です。

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プジョー「308」といえば、欧州Cセグメントの実用的なハッチバックとして世界中で広く親しまれているモデルです。しかし、コンセプトカーとして発表された「308 R HYbrid」は、その常識を根底から覆すものでした。

開発を担当したのは、プジョーのモータースポーツ部門である「PEUGEOT SPORT（プジョー・スポール）」です。彼らは「小型ハッチバックから、スーパーカーのスリルを」という開発テーマを掲げ、ベースとなるFFコンパクトカーに常軌を逸したチューニングを施しました。

パワートレインの核となるのは、最高出力270psを発揮する1.6リッター直列4気筒ガソリンターボ「THP」エンジンです。これだけでも極めて高性能なユニットですが、308 R HYbridの真骨頂はここからです。

この強力な内燃機関に加え、前後の各車軸に最高出力115ps（85kW）を発揮する電気モーターをそれぞれ1基ずつ搭載しています。フロントのモーターは6速ギアボックスに接続され、エンジンと2基のモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド（PHEV）システムを構築し、駆動方式を強靭な4WD化しているのです。

最もパワフルな「ホットラップモード」におけるシステム全体の合計出力は、なんと500psに達します。最大トルクに至っては730Nmという、およそCセグメントのハッチバックとは思えない驚愕のスペックを掲げていました。

コンパクトなボディにこれほどの凄まじいパワーを詰め込んだ結果、0-100km／h加速はわずか4.0秒を記録し、まさにスーパーカーの領域に足を踏み入れていたと言えます。それでいて、CO2排出量はわずか70g／kmに抑えられていました。

エクステリアも、その暴力的なスペックに見合ったアグレッシブなものです。フロントとリアのトレッドは80mm拡大され、235／35 R19サイズのタイヤを装着して路面を掴みます。ボディカラーには、蛍光顔料とガラス粒子を用いて開発された鮮烈なブルーと、マットブラックを組み合わせた斬新なツートーンカラーを採用し、ただならぬオーラを放っていました。

また、フロントには4ピストンキャリパーを備えた380mmのベンチレーテッドディスクブレーキを装備し、強大なパワーを受け止める制動力も確保されています。

結果的に、この500馬力を誇るモンスターハッチバックがそのままの姿で市販されることはありませんでしたが、プジョー・スポールがこのモデルで培ったハイブリッド技術は、未来の超スポーツモデルの可能性を示すものでした。

一見すると実用的なハッチバックでありながら、中身は500馬力の4WDスーパーカー。308 R HYbridは、プジョーが描いた究極のホットハッチの夢として、今もなおクルマ好きの間で語り草となっている幻の名車です。