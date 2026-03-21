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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

見た目がよくて、飲み物の味を損なわなくて、バッグに入れても漏れない。そんなタンブラーがあったら毎日持ち歩きたくなりませんか？

そんな要望を実現したのがオーストラリア発の「STTOKE（ストーク）」シリーズ。一見するとオシャレなタンブラーですが、倒しても漏れない蓋や拡張キットなど機能性も高いのがポイント。その中で8オンス（約240ml）モデルが完全止水仕様にリニューアル。

先行セールも開催されていたので、詳しく見ていきましょう。

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機能美も兼ね備えたデザイン

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「STTOKE」シリーズは内側が全てセラミックコーティングされているのが最大の特長。サーモタンブラーにありがちな金属臭や味がせずコーヒーや紅茶は風味豊かに楽しめます。

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そしてそもそも見た目にも美しいというのがポイント。オーストラリアのGood Design Awards金賞も受賞し、持ちやすさも考慮した美しいカーブとカラーリングでデスクやテーブルを彩ってくれるでしょう。

蓋を閉めたらバッグにそのままイン

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もともと8オンス（約240ml）サイズは存在していましたが、新作では蓋が止水タイプに進化。写真のように逆さまにしても漏れません。

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保温は約3時間、保冷は約6時間続くので、水筒のように持ち運んでも自宅やオフィスで楽しんでみては？

容量拡張＆アクティブ対応も

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一緒に使いたいのがハイドレート＆エクステンションセット。ストローのような飲み口になり約160mlほど容量も追加。フックバンドで持ち歩けるので、ジムなどのアクティブシーンでより使いやすくなります。

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他のサイズ（止水タイプ）でも使えるので、「STTOKE」ユーザーなら持っておいて損はないオプションでしょう。

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カラーは5色。シックな白・黒もいいですが、春に向けてパステルカラーもいいですね。新生活はぜひ「STTOKE」で良きドリンク体験をしてみてください。

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Source: machi-ya