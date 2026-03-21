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ポイ活歴25年の配信者・けい氏が運営するYouTubeチャンネル「楽ゆるポイ活 けーチャンネル」が、「【PR】三井住友Olive「8%還元」の甘い罠…NLユーザーが知らないうちに“実質1%損”する衝撃の理由」と題した動画を公開した。



2026年2月1日から実施された三井住友カードの大型アップデート。対象店舗でのOliveカードの還元率が8%に引き上げられた一方で、従来のナンバーレス（NL）カードユーザーにとっては実質的な還元率ダウンとなる可能性があると、けい氏は指摘する。この改定の裏には、富裕層や若年層を優遇し、一般ユーザーを選別しようとする三井住友カードの戦略が見え隠れするという。



今回の改定で最も注目されたのは、対象のコンビニや飲食店におけるOliveカードの還元率が7%から8%へ引き上げられた点だ。しかし、この8%還元の恩恵を受けられるのはOliveのクレジット払いに限定され、従来の三井住友カードNLは7%還元のままである。さらに、これまで誰でも簡単に還元率を1%上乗せできていたVポイントアッププログラムの「アプリログイン」条件が2026年2月末で終了。これにより、NLカードは実質的な還元率がダウンする一方、Oliveは基本還元率が上がったことで「現状維持」となる。つまり、NLユーザーからOliveへの移行を促すための施策だと考えられる。



けい氏はこの背景に、PayPayとの連携強化があると分析する。今後、PayPayの決済やチャージ、残高管理までOliveアプリ1つで完結できるようになるため、その本格始動前にユーザーを自社サービスへ囲い込みたいという狙いだ。



また、Vポイントアッププログラムには新たに「円預金残高」に応じた還元率アップ条件が追加されたが、その内容は最大3%還元を得るために2,000万円以上の預金が必要という富裕層向けのもの。一方で、25歳以下の会員を対象とした「リワードアップU25」では、スマホ通信費やサブスクの支払いで最大10%還元といった若者向けの破格な優遇が用意された。



けい氏は、この若年層と富裕層を優遇する「極端な振り幅」の背景には、将来リリース予定の最上位カード「Oliveインフィニット」への招待を見据えたユーザー選別があると推察する。そして、この状況下で一般ユーザーが取るべき最適解として、対象店舗での決済はOliveの8%還元を活用し、余剰資金は高金利のネット銀行に預けるという、賢い「いいとこ取り」戦略を提案した。



【出演者】

ナビゲーター：けい（楽ゆるポイ活 けーチャンネル運営）,ナレーター：四国めたん（VOICEVOX）



▼動画の続きはこちらからチェック！

https://youtu.be/68C1WdwoVI0



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