子どもの交友関係に思わず口を出してしまうこともありますよね。今回は、娘が男友達とお泊まりしようとしたエピソードをご紹介します。

女友達がいない娘

「高校2年の娘には女友達がいないようです。代わりに、男の子のグループに入って仲良くしているのだとか。『男の子といるほうがラク』だという娘。同性としてあまり理解できなかったけど、そういうものなのかな……と、見守っていました。

ある日、娘から連絡が。『仲良しの男友達数人と一緒にお泊まりする』なんて言ってきたんです。相手の親御さんは旅行中でいないのだとか。子どもだけで勝手に人の家に泊まるなんて……！ これには夫も大激怒。相手の家に迎えに行って、無理やり娘を連れて帰りました。

娘は『毒親』『子どもの交友関係に口を出すな』と怒っていましたが、高校生男子の部屋に女の子が泊まるなんてありえない……！ 性別関係なく友達だと思っているのは娘だけの可能性だってあるし……。

娘には恨まれたけど、親として間違ったことはしていないと思います。いつか大人になったとき、理解してくれるといいのですが……娘はいまだに口を聞いてくれません」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 男女の友情はあるでしょうが、お泊まりとなったら話は別ですよね……。親として最悪の事態を想像してしまうことも。娘さんが理解できるのは、まだまだ先でしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。