米人気女優、共演者との極秘結婚を匂わせ？ネット上には謎のウエディング写真も…
映画『スパイダーマン』シリーズでの共演をきっかけに交際をスタートさせ、2024年に婚約したと報じられているゼンデイヤ（29）とトム・ホランド（29）。そんな2人に突如、極秘婚約説が浮上した。
きっかけは、身近な人物が「結婚式はもう終わっている」と発言したことで、ネット上では2人のウエディング写真が次々に出回るなど大きな騒ぎに発展している。そうした中、ゼンデイヤ本人が公の場で“意味深な行動”を見せた。
◆謎のウエディング写真に1000万以上のいいね
これまでのところ、結婚を正式発表していないトムとゼンデイヤ。けれども、ネット上では2人の結婚式らしき画像が次々にシェアされている。
美しい湖畔のような場所で、愛を誓いあう新郎新婦……。そんな2人の姿がおさめられた写真が、インスタグラムで公開された（※投稿は現在削除）。
一見すると結婚式の写真のように見えるが、よく見てみると“フェイク”とわかるこちらの画像。これを投稿したのは、あるデジタルクリエイターで、キャプション欄には「AIで生成された写真」とスペイン語で断り書きも入れられている。
この写真を本物と勘違いした人、半信半疑ながらカップルを祝福した人、AIによるものと気づいて皮肉コメントを書き込む人など反応は様々だったが、反響はかなり大きく1000万以上のいいねを集めた。
その他にも、かつてスパイダーマンを演じたアンドリュー・ガーフィールドとトビー・マグワイア、そしてトムが3人でポーズを取っている姿や、超人気ヒーローのアイアンマン役で知られるロバート・ダウニー・Jrから祝福される様子をおさめた画像も拡散。豪華スターたちが一堂に会した結婚式の写真に興奮するファンが続出した。
ネットユーザーからは「2人の幸せそうな姿が見られて嬉しい」「スパイダーマン3人が集まってるのが最高すぎ」と祝福の声が上がったが、一方で「AIで作られたフェイクでは！？」「AIとリアルの区別がつかない」といったツッコミや疑問、「ネットで流れている写真は全部AIだから気をつけて」「AIは（社会にとって）害悪」といった批判など様々な反応が入り混じっているようだ。
◆結婚式はもう終わった
ここ最近、メディアやネットを騒がせているトムとゼンデイヤの極秘結婚の噂。そのきっかけとなったのは、ゼンデイヤのスタイリストで友人のロー・ローチの発言だった。
3月1日に開催された米映画賞・アクター賞の会場で、米メディア『アクセス・ハリウッド』のインタビューに応じたローチは、「結婚式はもう終わった。君たちは見逃したんだよ」と暴露。報道陣から「それ本当ですか？」と聞かれると、「本当さ！」と断言した。
そして、その発言を後押しするような動きも。ゼンデイヤの母クレア・ストーマーは、ローチのインタビュー動画に、「笑える」というコメントと笑顔の絵文字を付けてインスタグラムに投稿している。
◆左手薬指に新たな指輪？！ 本人が公の場で“匂わせ”
あまりプライベートを明かさないことで知られているトムとゼンデイヤ。すでに夫婦になっていても不思議ではないが、先日参加したイベントでは、ゼンデイヤ本人が結婚を匂わせる一幕があったと話題になっている。
3月12日（木）に開催された米雑誌『Essence』主催のイベント「ブラック・ウィメン・イン・ハリウッド・アワード」に参加したときのこと。左手の薬指に新たな指輪を着けて登場したという彼女は、司会者から「プライベートを簡単に明かさないことは知ってるけど、何かサインを見せて」と呼びかけられると、はにかみながら指輪を披露したという。
会場から拍手が沸き起こるなか、ゼンデイヤは人々からの祝福の言葉に応じていたと米ピープル誌は伝えている。
こうした状況を踏まえれば、トムとゼンデイヤがすでに結婚している可能性は極めて高そう？！
◆ウエディングドレス姿を世間に見せることはない
2016年、映画『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影現場で出会ったトムとゼンデイヤ。2021年夏に車内でキスをしている瞬間がパパラッチされ、ほどなくして、トムがSNSにゼンデイヤとのツーショットを投稿して交際をオープンにした。
交際当初から静かに愛を育んできた2人は、2024年末に極めてプライベートな形で婚約。2025年1月に、ゼンデイヤが大粒のダイヤモンドリングをはめて公の場に登場。トムも彼女を「フィアンセ（婚約者）」と呼んで婚約を認めた。
そんな秘密主義の2人のプライバシーを周囲も尊重しており、結婚式の写真が流出することもないだろうとのこと。今回の極秘結婚報道の発端となったローチは、昨年5月に出演した配信番組『Please Explain』で、「ゼンデイヤの美しい花嫁姿の写真を世間の人々が見ることはないと思う」とコメントしている。
もし2人の結婚式写真をどこかで見かけても、安易に信じない方が良さそうだ。
＜文／BANG SHOWBIZ、女子SPA！編集部＞
きっかけは、身近な人物が「結婚式はもう終わっている」と発言したことで、ネット上では2人のウエディング写真が次々に出回るなど大きな騒ぎに発展している。そうした中、ゼンデイヤ本人が公の場で“意味深な行動”を見せた。
これまでのところ、結婚を正式発表していないトムとゼンデイヤ。けれども、ネット上では2人の結婚式らしき画像が次々にシェアされている。
美しい湖畔のような場所で、愛を誓いあう新郎新婦……。そんな2人の姿がおさめられた写真が、インスタグラムで公開された（※投稿は現在削除）。
一見すると結婚式の写真のように見えるが、よく見てみると“フェイク”とわかるこちらの画像。これを投稿したのは、あるデジタルクリエイターで、キャプション欄には「AIで生成された写真」とスペイン語で断り書きも入れられている。
この写真を本物と勘違いした人、半信半疑ながらカップルを祝福した人、AIによるものと気づいて皮肉コメントを書き込む人など反応は様々だったが、反響はかなり大きく1000万以上のいいねを集めた。
その他にも、かつてスパイダーマンを演じたアンドリュー・ガーフィールドとトビー・マグワイア、そしてトムが3人でポーズを取っている姿や、超人気ヒーローのアイアンマン役で知られるロバート・ダウニー・Jrから祝福される様子をおさめた画像も拡散。豪華スターたちが一堂に会した結婚式の写真に興奮するファンが続出した。
ネットユーザーからは「2人の幸せそうな姿が見られて嬉しい」「スパイダーマン3人が集まってるのが最高すぎ」と祝福の声が上がったが、一方で「AIで作られたフェイクでは！？」「AIとリアルの区別がつかない」といったツッコミや疑問、「ネットで流れている写真は全部AIだから気をつけて」「AIは（社会にとって）害悪」といった批判など様々な反応が入り混じっているようだ。
◆結婚式はもう終わった
ここ最近、メディアやネットを騒がせているトムとゼンデイヤの極秘結婚の噂。そのきっかけとなったのは、ゼンデイヤのスタイリストで友人のロー・ローチの発言だった。
3月1日に開催された米映画賞・アクター賞の会場で、米メディア『アクセス・ハリウッド』のインタビューに応じたローチは、「結婚式はもう終わった。君たちは見逃したんだよ」と暴露。報道陣から「それ本当ですか？」と聞かれると、「本当さ！」と断言した。
そして、その発言を後押しするような動きも。ゼンデイヤの母クレア・ストーマーは、ローチのインタビュー動画に、「笑える」というコメントと笑顔の絵文字を付けてインスタグラムに投稿している。
◆左手薬指に新たな指輪？！ 本人が公の場で“匂わせ”
あまりプライベートを明かさないことで知られているトムとゼンデイヤ。すでに夫婦になっていても不思議ではないが、先日参加したイベントでは、ゼンデイヤ本人が結婚を匂わせる一幕があったと話題になっている。
3月12日（木）に開催された米雑誌『Essence』主催のイベント「ブラック・ウィメン・イン・ハリウッド・アワード」に参加したときのこと。左手の薬指に新たな指輪を着けて登場したという彼女は、司会者から「プライベートを簡単に明かさないことは知ってるけど、何かサインを見せて」と呼びかけられると、はにかみながら指輪を披露したという。
会場から拍手が沸き起こるなか、ゼンデイヤは人々からの祝福の言葉に応じていたと米ピープル誌は伝えている。
こうした状況を踏まえれば、トムとゼンデイヤがすでに結婚している可能性は極めて高そう？！
◆ウエディングドレス姿を世間に見せることはない
2016年、映画『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影現場で出会ったトムとゼンデイヤ。2021年夏に車内でキスをしている瞬間がパパラッチされ、ほどなくして、トムがSNSにゼンデイヤとのツーショットを投稿して交際をオープンにした。
交際当初から静かに愛を育んできた2人は、2024年末に極めてプライベートな形で婚約。2025年1月に、ゼンデイヤが大粒のダイヤモンドリングをはめて公の場に登場。トムも彼女を「フィアンセ（婚約者）」と呼んで婚約を認めた。
そんな秘密主義の2人のプライバシーを周囲も尊重しており、結婚式の写真が流出することもないだろうとのこと。今回の極秘結婚報道の発端となったローチは、昨年5月に出演した配信番組『Please Explain』で、「ゼンデイヤの美しい花嫁姿の写真を世間の人々が見ることはないと思う」とコメントしている。
もし2人の結婚式写真をどこかで見かけても、安易に信じない方が良さそうだ。
＜文／BANG SHOWBIZ、女子SPA！編集部＞