タレント有吉弘行（51）が20日夜、自身のXを更新。子育てをめぐる奮闘をつづった。

有吉は現在、2児のパパとして妻の元日本テレビアナウンサー夏目三久さんと子育て奮闘中。自身のXは子育てにまつわるポストの比率が多くなっている。

14日夜には「オムツ洗濯。ポリマー爆発」と書き出した後、「絶望しかありません」と記した。16日夜には「あれだけ後悔と反省して 皆さんからアドバイス貰って 2日後にもう一度なんて 口が裂けても言えない。 デフォルトが朦朧なんだな。。。」とポスト。具体的な記述こそないが、連日の「ポリマー爆発」とみられる。

18日夜には「あと10分だから起きてようと思ってから 1時間たってますが、私はくじけません。寝る子は育ちます」とポスト。そして今回、20日の深夜には「何で寝ないの？」と前置きした上で「本日30回ほど質問させていただきました」とつづった。

このポストに対し「世界中の親が一度は唱える、悲しき深夜の呪文ですね（笑）」「やっと一般人の気持ちがわかってきたな？ それももう数年したら愛おしくなってくるからな？」「めっちゃ育児してるなぁ ベストファーザー賞濃厚かな」などと書き込まれていた。