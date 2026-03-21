開幕まで1週間、中日の「開幕オーダー」最終チェック　“床田攻略”へ描くベスト布陣

好調の細川には開幕戦でも期待がかかる(C)産経新聞社

プロ野球開幕まであと1週間を切った。中日はオープン戦の勝率5割以上を確定させ、ある程度の手応えを掴んでシーズンに臨めることだろう。本稿では3月27日に迫った開幕戦のオーダーを予想してみたい。

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先に、前提情報をまとめておく。

今年の開幕戦は敵地・マツダスタジアムでの広島戦。相手は左の床田寛樹を先発にぶつけてくる。右打者の起用が優先されそうだ。

また、主力級でいうと上林誠知が右脚の負傷、ジェイソン・ボスラーが左ふくらはぎの肉離れ。ともに開幕戦には間に合わない見込みだ。昨季の中軸2人がいきなり不在なのは痛い。それでも野手陣の層は確実に厚くなっている。

上記を元に開幕戦の予想オーダーを立ててみた。こちらだ。

（右）カリステ

（二）田中

（中）岡林

（左）細川

（三）福永

（一）サノー

（捕）石伊

（遊）山本

（投）柳

20日のロッテ戦で組んだオーダーが事実上の答えと受け取った。左の毛利海大に対し、1〜8番は同じ。9番に指名打者のスポットを置いていたが、ここを投手の柳裕也に置き換えただけだ。