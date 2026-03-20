Lucky Kilimanjaro、初のアニメEDテーマ決定！TVアニメ「LIAR GAME(ライアーゲーム)」EDテーマ「朝日」を書き下ろし！

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「世界中の毎日をおどらせる」をテーマに活動する6人組バンドのLucky Kilimanjaroが、4月6日(月)24時からテレビ東京系列ほかで放送開始するテレビアニメ「LIAR GAME(ライアーゲーム)」のEDテーマを担当する。

ついに初TVアニメ化となった『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画。人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔として知られている。

なお、Lucky Kilimanjaroにとって、アニメEDテーマを担当するのは今回が初。

本作のために書き下ろした楽曲「朝日」は、作中の極限状態にある心理戦の熱を、包み込むような優しさで癒やす一曲。フロントマンの熊木幸丸（Vo）は、ヒロイン・神崎直の持つ純粋な「信じる心」を、暗闇を照らす光に例えて楽曲を制作したと語っている。

Lucky Kilimanjaroは先日、自身初の東名阪ホールツアー「LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKI DANCE」を、東京ガーデンシアターでのファイナル公演をもって完遂したばかり。2026年、さらなる飛躍を遂げる彼らの動向から目が離せない。

＜Lucky Kilimanjaroコメント＞

私たちはときに、迷い落胆し暗がりの中へ隠れようとしてしまいます。

神崎直の持つ信じる心に、暗がりを照らしてもう一度明るい場所へ連れ出してくれる光のようなものを感じ、楽曲として表現しました。

高度な頭脳戦でオーバーヒートした頭を和らげてくれる曲だと思います。ぜひ楽しんでください！

●作品情報

TVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』

2026年4月6日（月）から放送開始！

テレビ東京系列 4月6日(月)から 毎週月曜深夜24時

BSテレビ東京 4月11日(土)から 毎週土曜深夜24時

＜INTRODUCTION＞

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！

【STAFF】

原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス

【CAST】

カンザキナオ：仁見紗綾

アキヤマシンイチ：大塚剛央

レロニラ：中谷一博

フジサワカズオ：飛田展男

谷村光男：上田燿司

エダテルユキ：富岡泰崇

キクザワタカヒロ：石毛翔弥

キタムラヒロト：浅野良介

サトウテツゾウ：木内太郎

タムラマキコ：明智璃子

ダンノダイスケ：深町寿成

ツノダコウスケ：宮瀬尚也

ニシハラレイナ：山田美鈴

フジタシンゴ：木村太飛

ホソエジュン：酒井美沙乃

マキハラユキ：胡麻鶴彩

マツバラフミオ：西澤遼

ミウラタカヨシ：八代拓

ミヤハラヒトミ：大地葉

【ARTIST】

OPテーマ：ヨルシカ「あぶく」

EDテーマ： Lucky Kilimanjaro「朝日」

●イベント情報

Lucky Kilimanjaroイベント

「UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-」

4/18(土)

神奈川県：KT Zepp Yokohama

「OTODAMA’26」

5/4(月・祝)、5/5(火・祝)

出演日：5/4(月・祝)

大阪府：泉大津フェニックス

「CRAFTROCK FESTIVAL ’26」

5/9(土)、5/10(日)

出演日：5/10(日)

東京都：立川ステージガーデン

「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」

5/16(土)、5/17(日)

出演日：5/17(日)

東京都：海の森公園

「百万石音楽祭2026〜ミリオンロックフェスティバル〜」

6/6(土)、6/7(日)

石川県：石川県産業展示館（1-4号館）

＜Lucky Kilimanjaroプロフィール＞

(L→R)：熊木 幸丸 [Vocal]、大瀧 真央 [Synthesizer]、山浦 聖司 [Bass]、柴田 昌輝 [Drum]、松崎 浩二 [Guitar]、ラミ [Percussion]

Lucky Kilimanjaro は、同じ大学の軽音サークルで出会った 6 人で結成された。彼らが自ら考案し、掲げる「世界中の毎日をおどらせる」というバンドのテーマは、Lucky Kilimanjaro の音楽性と精神性を如実に反映した言葉である。彼らがおどらせるのはライブハウスやクラブのフロアだけ ではない。昨日から今日へ、そして明日へ。連続する日々を、そこにある私たちの生活と心をも、Lucky Kilimanjaro はおどらせる。 2018 年に EP『HUG』でメジャーデビュー。その後、2020 年にはメジャー初のフルアルバム『!magination』を、2021 年にはメジャー2nd フル アルバム『DAILY BOP』をリリースした Lucky Kilimanjaro。作詞作曲を手掛けるボーカル・熊木幸丸の多作ぶりとバンドとしてのリリーススピードの速さで周囲を驚かせながら、作品を経る毎にクリエイティビティとキャパシティを広げていく彼ら。その音楽世界の根幹にあるのは、やはり、 熊木のソングライティングである。時代や自己の内部に深く向き合いながらも、まるで友達のように親密な語り口で聴き手に寄り添いながら、 明日をよりよく生きるための新たな視点と提案をもたらす歌詞。そして、先鋭的なポップミュージックのビート感やサウンド感を貪欲に取り入れ ながらも、きっと多くの人が懐かしさを感じるであろう、日本語の歌としての喜びを突き詰めていく彼のソングライティングは、蔦谷好位置や ヒャダインといった音楽家たちからも高く評価され、また、Hey!Say!JUMP や DISH// といったアーティストへの楽曲提供にも繋がっている。 Lucky Kilimanjaro のライブは、バンドミュージックならではのアンサンブルのふくよかさと熱狂を持ちつつも、曲と曲がノンストップで繋がるこ とで持続する高揚感が生み出される様子は、まるでクラブミュージックのようでもある。そのパフォーマンスを観れば彼らの音楽に「垣根」というものが存在しないことを実感するだろう。そして、垣根のなさは観客も同じ。実際に彼らのライブに足を運べば、熱心な音楽フリークやカップル、家族 連れなど、 「老若男女」という言葉では収まりがつかないほどに様々な人々が、体や心をおどらせている光景が広がっている。バンド結成 10 周年記念となる

2024年には4月21日に日比谷野外大音楽堂にて『Lucky Kilimanjaro YAON DANCERS 2024 supported by ジャックダニエル 』の開催、6月8日からは全国ツアー『Lucky Kilimanjaro presents. 自由“10”に踊ろう TOUR』を敢行し、2024年7月24日に「Dancers Friendly」 、10月30日に「Soul Friendly」のデジタル EP 2作を連続リリース。2024年11月17日からは10周年を締めくくるツアーとして『Lucky Kilimanjaro presents. TOUR YAMAODORI 2024 to 2025』を開催した。2025年5月からは全国12箇所を回るツアー”LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE”を開催中。現在はメンバーの大瀧 (Syn.) が産休のため、5人体制での活動を続けている彼らだがライブパフォーマンスの構成は一新されており、復帰まで の期間限定だからこそ魅せることのできるパフォーマンスには要注目。2026年2月からは、東京ガーデンシアターをツアーファイナルに迎える東名阪ホールツアー”LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE LOVE MAOTAKIDANCE”を開催した。

©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会

関連リンク

Lucky Kilimanjaro オフィシャルサイト

https://luckykilimanjaro.net