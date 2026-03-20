今年で50周年を迎えた「太秦映画村（2026年3月28日より名称変更）」が、施設全体のフルリニューアルを進めており、2026年3月28日（土）に第1期リニューアルオープンを迎えます。

「江戸時代の京へ、迷い込む。」をコンセプトにした大人の没入体験パークへと生まれ変わる同施設。

村全体を舞台に展開する映画村史上最大のショー「360°リアルタイムドラマ」や、18歳未満入場NGの夜限定コンテンツ「丁半博打」「大人しか入れない拷問屋敷」が新登場するほか、本格文化体験、新たな和装体験、新オープンとなる飲食・物販店舗など、その全貌を紹介します。

太秦映画村 第1期フルリニューアルまとめ

施設名称：太秦映画村（2026年3月28日より名称変更）

オープン日：2026年3月28日（土）第1期リニューアルオープン

営業時間：10:00〜21:00（ナイト営業導入） ※3月28日(土)のみオープニングイベントのため11:00〜営業

定休日：火曜日（3月、4月、11月、祝日は営業）

アクセス：嵐電「太秦広隆寺」駅より徒歩5分、JR「花園」駅より徒歩13分など,

入村料（2027年春まで）：

【1DAY（10:00〜21:00）】大人（中学生以上）2,800円、子ども（3歳〜小学生）1,600円

【ナイトタイム（17:00〜21:00）】大人（中学生以上）2,000円、子ども（3歳〜小学生）1,300円

今回のリニューアルに伴い、ナイト営業も開始する太秦映画村。

夜の帳が下り、より江戸時代の京都へ没入感が増す夕暮れから、18才未満はご入場いただけない、大人向けのコンテンツが開帳します。

昼間には体験することができない、江戸時代の京の大人の夜を楽しめる空間になりました。

イベント・ショー

360°リアルタイムドラマ「花嫁道中 桜の宴」

＜あらすじ＞

京の町を舞台に、花嫁道中が行われる春の祝言の一日。

祝賀に沸く中、道中を狙う不穏な噂が広がり、人々と新選組が町を巡りながら真相に迫ります。

やがて迎える行列の時、村では大殺陣が繰り広げられ、物語はクライマックスを迎えます。

太秦映画村の新たな看板ライブショー「360°リアルタイムドラマ」

その最大の特長は、村全体を舞台にリアルタイムでドラマが展開するかつてないスケールの物語です。

春の演目は『花嫁道中 桜の宴』

思わず現代を忘れる圧倒的な没入体験をお楽しみいただけます。

ゲストの体験は、瓦版を受け取るところから始まります。

今日は祝言が行われることが威勢良く伝えられ、瓦版を受け取ることができます。

瓦版には各所で行われるイベントの時間と場所が記されており、ゲストはそれを頼りに物語に巻き込まれていきます。

祝賀に沸く街中を散策し、

花嫁道中を一緒に見物するもよし。

道中を狙う不穏な噂を追い、新撰組と真相に迫ることも。

総合演出は、京都を代表する演出家・あごうさとし氏が手掛けます。

ひとたび足を踏み入れれば、忍者や武士、茶屋娘といった登場人物が、村の至るところでリアルな日常を生きています。

ゲストはそんな江戸時代のとある京都の一日を気ままに垣間見ながら過ごしつつ、時に事件が巻き起こる大きな物語を共に体験していきます。

夜限定イベント「丁半博打」(R-18)

一歩足を踏み入れれば、そこは江戸時代の博打場！

毎晩のように丁半博打がおこなわれ、壺振りが賽を入れて振れば、「さぁ張った張った！」と威勢のいい声が飛び交います。

その熱気の渦中に、ゲストも参加。

賭けるのは、金品ではなく、自身の心願。

賽を前に、丁か半かを張る、江戸の博打を体感できる参加型イベントです。

夜限定イベント「大人しか入れない拷問屋敷」（R-18）

夜に開かれる、大人だけが足を踏み入れられる特別空間です。

江戸時代に迷い込んだゲストは、ある事件の嫌疑をかけられ拷問屋敷へと導かれていきます。

屋敷の中で待ち受けるのは、撮影所の美術スタッフが再現した拷問器具の数々。

実際に拷問にかけられる体験を通して、江戸時代の取り調べや司法の闇の歴史を学ぶ没入型体験となっています。

（※痛くはありません）

忍者ショー 〜NINJA MISSION〜

映画村が世界に誇る、本格的忍者ショーをノンバーバル仕様にアップデートしました。

アクロバティックな技や、忍者アクションなどのギミック。

照明や音響、映像を駆使した臨場感あふれる演出で、子どもも大人も外国の方もあらゆる人を魅了します。

侍修練場

ここは江戸時代の京都にひっそりと佇む、侍たちの修練場です。

ひとたび足を踏み入れたゲストは入門生として刀を手に取り、刀の構えや所作、侍の心得を学んでいただきます。

修行を終えるころには、気分はすっかり一人前の侍になります。

浮世ノ京あそび

浮世絵で空間演出された町家を舞台に、浮世絵の中へ入り込む没入体験『浮世絵世界』と、役者と遊びながら京や時代劇の所作・言葉遣いが身につく『京あそび』

2つの体験を通して江戸時代の京へと誘います。

太秦撮影所創設記念「太秦時代劇100年」〜撮影バックストーリー〜

映画と撮影所の都・太秦で育まれてきた、さまざまな時代劇作品。

映画やテレビ番組を含めた時代劇100年の歴史を、実物資料や体感展示などで味わえる、充実のイベントです。

俳優・監督などのインタビュー映像や、撮影の舞台裏を疑似体感できる展示も用意されています。

ナビゲーターは、なにわ男子の長尾謙杜さんが務めます。

京花占い

村の人々が、人生に悩んだ時に訪れる占いの館。

そこは華やかに花札の柄いっぱいにつつまれ日本の美に彩られた幻想空間です。

恋愛占い、金運占い、そして人生を笑いに変える京都弁占い（お笑い芸人・長谷川大祐氏監修）…

3つの占いが語りかける運命の声に、そっと耳を澄ませてみれば、あなた自身の想いに気づくはずです。

ガイドツアー〜映画村のまにまに〜

この村に住む町娘などの案内人によるガイドツアー。

映画村の中のおすすめ飲食店やショップ、シーズンイベント、映画村らしいこだわりの建物・装飾など、知れば知るほど村内散歩が楽しくなる情報が盛りだくさんです。

文化体験

日本の文化を体験できる有料コンテンツ。

料金は各2,700円です。

その他、琴、香道、書道などの体験も予定されています。

華道

「華道」は日本独特の美を表現する伝統文化。

華道の先生の丁寧な解説を聞きながら、花材を使って実際に生けていく本格的な体験をお届けします。

自分の手で、自分の感性で、花との対話を楽しむことができます。

茶道

日本では古くから茶道を文化として確立し、継承してきました。

お菓子を食べながら、先生のお点前を鑑賞した後、お茶碗と茶筅を使って、実際に抹茶を点てる体験を楽しめます。

最後には自分で点てたお抹茶をいただき、特別な一服を味わえます。

能は、ゆったりとした動きや謡を通して物語や感情を表現する、日本の伝統芸能。

能楽師の先生の丁寧な解説を聞きながら能装束や能面に触れ、みんなで謡をうたい、先生の仕舞の実演を鑑賞します。

初めての方でも楽しめる、奥深いひと時を体験できます。

狂言

狂言は日本の伝統演劇で、今も寺社や文化行事で上演されています。

狂言の発声や笑い方、所作について学んだり、簡単な台詞や動きをみんなで体験！

先生による狂言の一場面の実演を鑑賞することもできます。

お囃子

お囃子は能や歌舞伎など、さまざまな伝統芸能で使用される楽曲です。

小鼓や太鼓などのお囃子楽器について学び、実際に掛け声や音を出す体験や、先生の実演を鑑賞することができます。

京舞

現在も祇園をはじめとする花街で受け継がれる芸能のひとつ「京舞」です。

おじぎや立ち居振る舞い、歩き方の所作から始まり、先生による『祇園小唄』などの実演を鑑賞します。

動きをマネしながら一緒に舞う体験ができます。

三味線

京都では特に舞妓文化とともに発展し、伝統文化として維持されてきた三味線。

まず先生が弦のおさえ方や姿勢を説明し、簡単な童謡の一節を弾いてみたり、グループに分かれて順番にみんなで弾くといった体験ができます。

着物体験

着物や和装を楽しめるコンテンツも。

本格時代扮装

価格：5,800円〜

時代劇で見たあのキャラクターも、京都らしい舞妓も、なりたい姿に返信！

お殿様、新選組隊士、花魁、芸者、あなたの好みに合わせて幅広く対応します。

映画村の登場人物になりきって道を歩けば、あなたも300年前の物語の主人公に。

着物レンタル

価格：2,500円

着物で歩く、やさしい時間。

風情のある景色に溶け込めば、自然と笑顔も写真も増えていきます。

歩く、撮る、笑う、すべてが思い出になる着物体験で、「いつもより特別な一枚」になります。

SOU・SOU 和装レンタル

価格：2,500円

「新しい日本文化の創造」をコンセプトに、伝統を現代に落とし込む京都ブランド「SOU・SOU」

個性あふれる和装をまとい、江戸時代京都の街並みへ。

「SOU・SOU」と映画村だからこそ叶う、写真に残したい特別な体験を提供します。

アトラクション

NINJA BATTLE−太秦鬼決戦−

価格：800円

伝説の鬼・酒呑童子が復活し、村人が次々と連れ去られます。

見習い忍者のあなたは、敵に打ち勝って心・技・体3つの「珠」を手にし、異世界「SHINOBI」からやってきた精鋭忍者NINNINと共に、忍者村の平和を取り戻すことができるか？という参加型のアトラクションです。

フード（新オープン飲食店10店舗）

「京の食」をテーマに、老舗から新進気鋭の名店まで、五感で味わう和の味覚が一堂に集結。

個性豊かな味わいを、店内でも、食べ歩きでも楽しめます。

澤井醤油 with Key Stone

京都の老舗醤油屋、「澤井醤油」の醤油を使用した醤油スイーツの店です。

二度熟成醤油をコーティングした一口食べきりサイズのパイ生地クロワッサンや、隠し味にも人気醤油を使った柔らかモチモチ食感の季節限定商品「冷やしみたらし」など、多彩にご用意されています。

味味香

1969年、京都木屋町にて創業して以来、愛され続けるカレーうどんです。

カレールゥや動物性油脂は一切使わず、11種のスパイスをブレンドし、片栗粉であんかけに仕上げたあっさり優しい味わいです。

季節限定で、白いカレーうどんなどが登場します。

朱色まぐろ

漁港から直送される南マグロをはじめ様々なマグロを贅沢に使用し、丼もの以外にも数々のマグロの創作料理をお楽しみ頂けます。

味隠

京都市南区でクラフトビールを製造する京都醸造株式会社の直営店です。

スパイスカレーを始めとする香辛料を効かせた料理と、それらに寄り添うフレッシュなビールを提供します。

一皿ごと、一杯ごとに広がる多彩な味わいが、驚きと心地よい満足感をもたらします。

京都仁王門 ござる。

「京都仁王門鎌倉別庭」で人気の湯葉どんぶりをはじめ、香り高い茶そば、焙煎きな粉と宇治抹茶の生わらび餅など、食事も甘味も楽しめる、京都らしい茶寮です。

・

SASAYAIORI+太秦映画村

1716年、江戸時代に創業した京菓子司「笹屋伊織」

そのはじまりと同じ空気が流れる、太秦映画村の江戸の街並みに和カフェをオープンします。

どら焼きをはじめとする和菓子や甘味で、ひと息。時代を超えて受け継がれてきたおもてなしをお楽しみいただけます。

zarame -gourmet cotton candy-

独自配合のザラメをベースに、京都産・国産素材を中心に厳選して丁寧にトッピングしています。

見た目の可愛らしさだけでなく、素材の香りと余韻まで計算した京綿菓子は、ひと口で広がる、京都らしい上質な甘みと口溶けです。

う乃屋

太秦映画村内に、五感を満たす新拠点「う乃屋」がオープンします。

看板メニューは、香ばしく焼き上げた「鰻」と、旨味溢れる「牛肉」を一度に愉しめる贅沢御膳です。

江戸の世界に迷い込んだような情緒ある空間で、スタミナ満点の美食をご堪能いただけます。食後には彩り豊かな「三色団子」で、心安らぐ甘いひとときを過ごせます。

鳥せゑ

京都伏見で1677年に創業した老舗酒蔵が運営する、焼き鳥を中心とした鶏料理専門店です。

厳選された国産ブランド鶏を使用し、炭火でじっくり焼き上げた焼き鳥は絶品です。他にも京の旬の味覚や、こだわりの日本酒が楽しめます。

うず茶や

門前の水茶屋に遊び心を加えた、映画村オリジナルの茶屋です。

村歩きの合間に立ち寄ってみれば、茶屋名物の一品やオリジナル甘味を楽しむことができます。

憩いの茶屋で、ほっとひと息つく時間を提供します。

ショップ（新オープン物販店3店舗）

ここでしか買えない和のアイテムを手に取り、新たな出会いがあるショッピング体験を楽しめます。

東堂 AZUMA-DO

陶磁器生産シェア日本一を誇る岐阜県・美濃焼をはじめ、日本各地の産地から厳選した器や和雑貨を取り揃えています。

抹茶碗や湯呑、小皿など、旅の思い出として持ち帰れる日本の文化や美しさを感じる品々をご提案します。

SOU・SOU 宣屋

日本の四季をポップに表現したテキスタイルデザインと、伝統的な和装文化を現代的に解釈した独自のスタイルが特徴の京都ブランドです。

お土産処

京都で長く愛されてきた名店と、次代を担うブランドを一堂に集めたセレクトストアです。

食、工芸、コスメ、ファッションまで幅広く揃い、自分へのご褒美や大切な人への贈り物、旅の思い出の一品になります。

映画村ならではのオリジナルグッズも並びます。

太秦映画村オリジナルグッズ

友人・家族との時間を、一層忘れられない思い出へアップグレードする、太秦映画村オリジナルの商品を4つのカテゴリで展開します。

甲斐荘シリーズ

甲斐荘手ぬぐい 1,800円／甲斐荘京扇子 3,800円など

大正から昭和にかけて活躍した京都の日本画家であり、多くの時代劇映画の衣裳デザインを手がけた甲斐荘楠音。

その衣裳・図案の世界観を現代的にエレガントに再編集しました。

時代劇シリーズ

京のやさいあられ 900円／JIDAIGEKI風呂敷 2,090円など

着物の意匠は、昔より吉祥や美しさなどの意味や願いが込められてきました。

このシリーズでは、侍・町娘・芸者・同心の時代劇衣装の伝統文様を現代的に再構築。

江戸時代の京への没入体験を楽しく持ち帰ることができます。

UZUUZUシリーズ

UZUUZU Tシャツ 2,400円／UZUUZU バケットハット 2,200円など

京都撮影所とコラボレーションし映画を日常に取り入れるアパレルライン。

映画村から新しいファッションカルチャーを発信するシリーズです。

昔あそびシリーズ

おかご飴 900円／かたな飴 800円／映画村時代劇なりきり手ぬぐい 1,600円など

映画村の遊び心から生まれた、身につけたり手に取って遊びやすい和風ポップな小物アイテムシリーズです。

「江戸時代の京へ、迷い込む」大人の没入体験パークにフルリニューアル！

太秦映画村の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「江戸時代の京へ、迷い込む」大人の没入体験パークへ！太秦映画村 第1期フルリニューアルまとめ appeared first on Dtimes.