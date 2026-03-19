Dragon Ash × Age Factoryによる一夜限りのスペシャルライブ＜M bit Live #6＞より厳選されたライブ映像が、M bit ProjectのYouTube公式チャンネルにて本日19日より配信されている。3月28日（土）23:59までの期間限定公開で、誰でも無料で視聴することが可能だ。

◆ライブ写真

＜M bit Live #6 Dragon Ash × Age Factory＞は、3月2日に恵比寿LIQUIDROOMで開催された。M bit Liveは「生きていく 好きな曲がふえていく」をスローガンに、一人ひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクト＜M bit Project＞による一夜限りのコラボレーションライブ企画だ。第1弾＜Original Love Jazz Trio × STUTS＞から始まり、第2弾＜UA × アイナ・ジ・エンド＞、第3弾＜ASIAN KUNG-FU GENERATION × Omoinotake＞、第4弾＜Awich × iri＞、第5弾＜HY × マカロニえんぴつ＞と、毎回M bit Liveだけのプレミアムなステージを届けている。

今回も＜Dragon Ash × Age Factory＞という、世代を超えたミクスチャーバンドの対バンが実現。Dragon Ashのステージに清水英介（Age Factory）が飛び入りし、アンコールではAge FactoryのステージにKj（Dragon Ash）が登場しスペシャルなコラボが繰り広げられた。この特別なコラボレーションライブ映像をこの機会に堪能してほしい。

■『M bit Live #6 Dragon Ash × Age Factory 』

配信URL（M bit Project YouTube公式チャンネル）：

https://www.youtube.com/@mbitproject

配信期間：3月19日（木）17:00 〜 3月28日（土）23:59

視聴料：無料

関連リンク ◆M bit Live オフィシャルサイト

◆M bit Project オフィシャルサイト

◆M bit Project オフィシャルX

◆M bit Project オフィシャルInstagram

◆M bit Project オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Dragon Ashオフィシャルサイト

◆Age Factory オフィシャルサイト

Photo by 俵和彦

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