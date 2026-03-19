いよいよ19日に甲子園で第98回選抜高等学校野球大会が開幕する。1964年、サンフランシスコ・ジャイアンツで村上雅則投手がMLBデビューしてから62年。多くの日本人選手が海を渡り活躍しているが、その村上投手をはじめドジャース・大谷翔平選手（31）ら多くのメジャーリーガーたちは早春の甲子園を経験。世界の舞台へ羽ばたいていった。「メジャーリーガーたちのセンバツ」と題して、センバツの舞台から大リーグに挑んだ選手たちを振り返る。（構成 浅古正則）※MLB所属球団はメジャー選手登録されたチームのみ記載。

■前田健太（PL学園＝大阪）MLBドジャース、ツインズ、タイガース、現楽天

名門のエース前田にとって初めてのセンバツはリベンジの場だった。1年生で出場した2004年夏。前田はPL学園では83年の桑田以来、1年生投手として甲子園で先発した。相手は日大三（西東京）。2回に投手強襲のライナーを右足付け根に受けながら力投したが、5回8安打3失点。前田は試合後、甲子園の土は「また絶対戻ってくるので」と持ち帰らなかった。それから593日。聖地のマウンドに還ってきた。

1回戦の真岡工（栃木）戦。前田の剛球がうなった。最速145キロの速球で初回1死から4者連続、3回の先頭から5者連続を含む毎回の16三振を奪い、1失点完投。「気持ち良かった。完封を逃したのは悔しいけど、勝てたのが一番」と笑った。2回戦は愛知啓成。勝てば中1日となる準々決勝を見据えた投球だった。テンポよく、軽快に。最速142キロ。直球のスピードをあえてセーブ。100キロ台のカーブを駆使した。7回を除く毎回の9奪三振。わずか109球の省エネ投球で1時間28分の完封ショーを演出した。「次の試合もある。三振はいらない。球数を少なくして打たせていこうと思った」

秋田商との準々決勝では足で大観衆の度肝を抜いた。2回、二塁打で出塁して迎えた2死三塁。前田はカウント1―1から3球目のサインをのぞき込もうとする秋田商・佐藤洋投手のスキを突いて本盗に成功した。「野球をやっていて一番楽しい試合でした。打撃も走塁も全部しっかりやりたい。全部楽しみたいと思っている」。投げては2試合連続完封こそ逃したが1失点完投。チームを7年ぶりの4強へと導いた。「まだまだです。もっと桑田さんに近づけるよう頑張りたい」

準決勝の相手は清峰（長崎）。前田は2回に1点を失うと、5回には5安打で3失点。7回には130キロ直球を左翼席に運ばれ、6失点でマウンドを降りた。「甘い球を逃さず打たれた。今ある力を出し切り悔いはない。最後まで甲子園にいたかったが、実力不足です。力をつけて戻ってきたい」と誓ったが、夏は大阪大会準々決勝で東大阪大柏原に敗退した。

◆2006年高校生ドラフト広島1巡目〜16年ドジャース〜20年ツインズ〜24年タイガース〜26年楽天。