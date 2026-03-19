【カルディ最新セール】3月20日以降の開催店舗は？全国各地でコーヒー豆特価＆全品10％オフに。

カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年3月19日時点で発表されている、3月20日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。

東京、神奈川、埼玉、千葉はもちろん...

「お客様感謝セール」と「オープンセール」は、同様の割引が適用されます。

オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【3月20日から24日】お客様感謝セール

・イオンモール京都五条店（京都府）

・イオンモール甲府昭和店（山梨県）

・けやきウォーク前橋店（群馬県）

・ヴェルサウォーク西尾店（愛知県）

・町田東急ツインズ店（東京都）

・イオンモール福岡店（福岡県）

・イオンモール福岡伊都店（福岡県）

・桑名店（三重県）

・福井エルパ店（福井県）

・ゆめタウン別府店（大分県）

【3月20日から24日】オープンセール

・イオン市川妙典店（千葉県）

【3月23日から27日】お客様感謝セール

・中央林間東急スクエア店（神奈川県）

【3月25日から29日】お客様感謝セール

・もりのみやキューズモールBASE店（大阪府）

・サンリブシティ小倉店（福岡県）

・イオンモール天童店（山形県）

・川崎アゼリア店（神奈川県）

・CoCoLo新潟店（新潟県）

・ミナモア広島店（広島県）

【3月26日から30日】お客様感謝セール

・浜田山店（東京都）

・イオンモール春日部店（埼玉県）

・ゆめタウン夢彩都店（長崎県）

・泉中央店（宮城県）

・富士宮店（静岡県）

・羽生店（埼玉県）

・大高店（愛知県）

関東はもちろんのこと、全国各地でセールが開催されます。今週も実施店舗がたくさんあるので、この機会にオトクに買い物を楽しんで！

（東京バーゲンマニア編集部）