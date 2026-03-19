今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある三毛猫ちゃん。三毛猫ちゃんの子猫時代と現在の姿を比較した投稿がSNSで注目を集めました。投稿はThreadsにて、4万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。

【写真：パヤパヤとしていた『ちいさな三毛猫』→成長した結果…劇的な『ビフォーアフター』】

これは同じ猫ですか？

今回、Threadsに投稿したのは「三毛猫の海（うみ）」さん。登場したのは、三毛猫の海ちゃん。牧場生まれの保護猫ちゃんです。

投稿主さんがアップしたのは、海ちゃんの子猫時代と現在の姿を収めた写真。まず、子猫時代の海ちゃんは、まだ毛並みがぱやぱやしていて体も細く小さかった模様。一方、大人猫になった現在の海ちゃんの姿は貫禄いっぱい。体は大きく力強くなっており、子猫の頃とは大違いになっていたようです。同じ猫かと、疑いたくなるくらい立派な育ちっぷりですね。

立派な成猫になった海ちゃんにフォロワーもビックリ

幼さあふれる子猫時代から、立派な成猫へと変化した海ちゃん。そのビフォーアフターを見たThreadsユーザーたちからは、「主様からの愛情を溜め込みましたね」「しあわせと愛情をたっぷりと蓄えて大きくなったんだよね」「幸せ太りで間違いない」などの声が多く寄せられていました。コメントにもある通り、きっと海ちゃんがここまで

育ったのは、投稿主さんが愛情込めてお世話をしたからですね。

Threadsアカウント「三毛猫の海（うみ）」では、猫の海ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い三毛猫との生活の様子は、とても微笑ましいです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「三毛猫の海（うみ）」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。