朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会（２０日、ＩＧアリーナ）で激突するＲＩＺＩＮファイターの芦澤竜誠と、ＢＤバンタム級前王者の井原良太郎の直前密着動画が大会公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。

芦澤は昨年大みそかのＲＩＺＩＮでＢＤ出身のジョリーに完敗。オーディションでは「ジョリーにやられて落ちるところまで落ちた。俺が見失っていたものがここにある。ハングリー精神とか」とＢＤ参戦の理由を明かしていた。

動画の中で芦澤は「ＲＩＺＩＮからブレイキングダウンのオファーがきたわけじゃないですか。ＲＩＺＩＮからはこれで負けるようだったらＲＩＺＩＮには出れないよって言われたんで。いいね、いいね、焚き付けてくんねみたいな。それでも出るの？って言われてるっす。出るよって話っす。負けた後のデメリットなんか何も考えてないからね」と、覚悟を語った。

井原については「あいつは強いっすね。しっかり。１分のルールだったら強いっすね。ＢＤルールにしっかりアジャストしてるし。そこがちょっと怖いところがある。前まで怖いとか言わないようにしてたんすけど、最近怖いとかも認めた上で戦おうっていうふうにしたっすね。やっぱりハングリー精神があいつあるっす。周りの人間に感謝してるっす。感謝の気持ちが強い。そういうやつは強いっす」と、評価していた。