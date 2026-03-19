プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスさんの妻・ラミレス美保さんが、ダウン症の長男・剣侍くんの入学式を振り返り、思いをつづった。

【映像】ダウン症公表の10歳長男（複数カット）

2015年にラミレスさんと結婚した美保さん。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣侍くん、8歳の次男・寿凛くん、6歳の長女・莉明ちゃん、3歳の三男・杏気アレクサンダーくん、4人の子どもを育てている。SNSでは子どもたちの成長について日々投稿しており、2025年10月19日のInstagramでは、「ケンジ、ダウン症。成長がゆっくりだって聞いてたけど、小学4年生の今、少しずつ声変わりもしてきたしヒゲも生えてきた。そしてとにかく力が強い 反抗もするし、イライラしてるし 思春期か…」と、剣侍くんの成長についても明かしていた。

ダウン症公表した10歳長男の入学式を振り返る

17日にはストーリーズを更新し、「ふと見返したケンジの入学式 えーーーーー これ誰ーーーってくらい別人で 泣く〜」と、4年前、小学校に入学した当時の剣侍くんの写真を紹介している。

（『ABEMA NEWS』より）