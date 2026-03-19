米株価指数先物 時間外 下げ幅縮小、原油先物上昇一服 米株価指数先物 時間外 下げ幅縮小、原油先物上昇一服

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米株価指数先物 時間外 下げ幅縮小、原油先物上昇一服



東京時間10:38現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46498.00（-37.00 -0.08%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6674.75（-2.25 -0.03%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24638.75（-12.50 -0.05%）



米株先物は下げ幅を縮小、原油先物の上昇が一服。



買い戻しの動きが広がっているが、米イラン戦争への懸念が晴れたわけではない。イランは自国に再攻撃があった場合は湾岸諸国のエネルギー施設を「完全に破壊する」と警告している。

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