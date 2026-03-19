米株価指数先物　時間外　下げ幅縮小、原油先物上昇一服

東京時間10:38現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46498.00（-37.00　-0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6674.75（-2.25　-0.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24638.75（-12.50　-0.05%）

米株先物は下げ幅を縮小、原油先物の上昇が一服。

買い戻しの動きが広がっているが、米イラン戦争への懸念が晴れたわけではない。イランは自国に再攻撃があった場合は湾岸諸国のエネルギー施設を「完全に破壊する」と警告している。