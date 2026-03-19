「ガソリンスタンド」or「ガスステーション」どっちが【和製英語】？よく使うのは…！

和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

どっちが和製英語？

「ガソリンスタンド」と「ガスステーション」、どちらが和製英語でしょうか？ どちらも単語として存在する言葉ですが、英語圏で通じるのは…？ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ガソリンスタンド」でした！ 「ガソリンスタンド」は、英語で「ガスステーション（gas station）」といいます。 道路沿いにある、自動車にガソリンを給油販売する店や場所のことを言います。また、給油所とも呼ばれますよ。 ちなみに、1933年に浅見淵氏の短編小説『コップ酒』のなかで「ガソリン・スタンド」という言葉が登場することから、昭和初期には使われていた言葉だとわかりますよ。 あなたはわかりましたか？ このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！

ライター Ray WEB編集部