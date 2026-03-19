“神山チルドレン”がいよいよデビューする。16、17日に伊東温泉競輪場で日本競輪選手養成所の卒業記念レースが行われた。昨年就任した神山雄一郎所長にとって“1期生”。「点数は付けられないが、やるべきことは全てやれたと思う」。慣れてきたスーツ姿でしみじみと振り返った。

レジェンドが候補生に伝えたかったのは昔ながらの練習と、公営競技選手としての自覚だった。

滝澤正光前所長に続き“神山教場”を設立。なるべく多くの候補生を指導するため、選手を入れ替えながら、自らが現役時代に取り組んだメニューを伝えた。

内容は昔ながらの乗り込み。時には自ら自転車にまたがり、候補生と共に汗を流した。「候補生は僕がとにかく課した乗り込みをやり遂げた。長い距離を乗ったと思う。候補生は“こんなに乗せるのかよ”と思ったと思う」。基礎を徹底的に叩き込んだ。

強いだけでは駄目。卒業記念レース後の講評だった。「これからはファンの皆さまが、君たちに大事なお金を賭ける。自分の力で稼いだお金を君たちに賭ける。このことを忘れずに、ゴール前で車券を握り続けられる、信頼される選手になってください」。競輪は公営競技。“ばくちの駒”としての自覚を最後の最後まで伝えていた。

すぐに“2期生”の入学が控える。またすぐ始まりますね、と聞くと「そうなんだよぉ」と静岡に移住しても変わらぬ栃木なまりで笑顔。同様に選手時代に大事にしていた思いは所長になっても変わらない。神山雄一郎の全てを受け継いだ選手たちの走りに、期待せずにはいられない。

◇渡辺 雄人（わたなべ・ゆうと）1995年（平7）6月10日生まれ、東京都出身の30歳。法大卒。18年4月入社、20年1月からレース部・競輪担当。22年は中央競馬との二刀流に挑戦。23年から再び競輪一本に。愛犬の名前は「ジャン」。