筆者がここ1年で購入した忘れ物防止タグ。どれもAndroid標準の「Find Hub」から探せます

筆者はAndroid党なのですが、iPhone党の方を見ていてずっと羨ましかったことがあります。それはAirTag───正確には「OS標準の忘れ物探し機能」です。鍵やお財布に小型の機器を取り付けておき、どこにあるか地図で表示したり、音を出して探せる。しかも場所特定に使われるアプリはOS標準。さぞや実用的なのだろうなと、歯噛みする毎日でした。

ただAndroidにおいても2025年の初頭あたりからは、OSに統合された忘れ物探し機能が実用的になってきました。周辺機器メーカー各社から、Androidの「Find Hub」アプリ（当時の名称は『デバイスを探す』）に対応したスマートタグ（忘れ物防止タグ）が少しずつリリースされるようになり、気づいたらこの1年で4つ買ってしまった……というのが今回のお話です。まぁ1個あたり2000～3000円前後、高くても5000円くらいですから！ ね！

スマートタグがどこにあるか、Android標準の「Find Hub」アプリから探せます

筆者が最初に認知したのは「Pebblebee」でした。米国の会社の製品をソースネクストが国内販売するもので、形状が異なる3つのモデルのうち、筆者はタグ型とカード型を買いました。前者はカバンのポケットに、後者は財布に入れて使っています。お値段はちょっとお高めの1個約5000円。

Pebblebeeシリーズは充電して繰り返し利用できるのが魅力です。電力が少なくなった場合、Find Hubアプリを通じて通知してくれるので実用性もバッチリ。ただ、飛行機に乗る際の預け荷物に取り付けるのはアウト（のはず）なのでご注意ください。

日本国内ではソースネクストが販売する「Pebblebee」。左がタグ型（カメラストラップなどへの装着を想定しているであろう、軟質ケース付き）、右がカード型

次に買ったのが、モバイルバッテリーなどでおなじみAnkerの「Eufy SmartTrack Link (Android用)」で、こちらは約3000円。筆者はセール時に2000円で買いました。こちらは自宅の鍵に取り付けています。

「Eufy SmartTrack Link (Android用)」。半年ほど使っているので、穴のあたりが若干傷んできました

こちらはボタン電池（CR2032）で約1年動作するということで、よりAirTagに近い仕様と言えます。ただ、本体に最初から穴が開いているので、キーホルダーだったりカバンの金具により取り付けやすくなっています。

また、OS標準のFind Hubで使えるのと同時に、家電コントロールなどに用いる「Eufy」アプリからもコントロールできます。ベータ版として「置き忘れ通知」機能が用意されていたりと、全体的に高機能です。

家電コントロールなどに使うEufyアプリからも参照可能

そして一番最近買ったのがシャオミの「Xiaomi Tag」です。この3月に発売を開始したばかりですが、標準価格1980円とかなりお安め。こちらもボタン電池駆動、取り付け穴付き。一方で専用アプリはありません。使いどころはただいま思案中。

今回紹介する製品の中では機能的にもっともシンプルですが、必要な機能はFind Hubからでも十分使えます。忘れ物防止タグデビューするには一番手軽かもしれません。

「Xiaomi Tag」はとにかくシンプルな分、お安め

余談ながら、Eufy SmartTrack LinkもXiaomi Tagも、穴がついていて便利ですが、例えばジッパーの取っ手につけようとすると単体では無理です。そんな時は、文房具コーナーなどで売っているリングを併用しましょう。取り付けの自由度がグッと上がります。

今回紹介した製品には取り付けリング系の付属品は同梱されていません。文房具コーナーなどで売っている「カードリング」「二重リング」のような製品があると、取り付けの自由度が上がります

とまぁ、ここ1年で個人的に買った製品を振り返ってみましたが、思いのほか価格や機能に差があることに気付かされました。Find Hubでさえ使えればよいのでしたら、価格で選んで問題ないでしょう。

一方、このテの製品はストーカーらによる悪用の懸念が高まっています。OSの機能としての対策ははじまっていますが、とはいえ「いっぱい買ってるなんて怪しいやつめ」と思われないようにしたいところ。なんだったら、タグに油性サインペンで名前でも書いておくか。でも自宅の鍵用のタグに名前書くと、それはそれで無くしたときに心配だし……うーむ。答えは簡単に見つからないので、試行錯誤を続けていこうと思います。